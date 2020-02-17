نقيب الفلاحين يوجه إرشادات لزيادة إنتاجية وتصدير العنب .. تفاصيل

يعد محصول العنب من أهم محاصيل الفاكهة بمصر، حيث يأتي في المركز الثاني بين محاصيل الفاكهة الأكثر زراعة بمصر بعد الموالح بمساحة تزيد عن 160 ألف فدان حسب آخر إحصائية، كما أنه يحتل المرتبة الرابعة كـ أكثر المحاصيل المصرية في الموسم التصديري الماضي بعد الموالح والبطاطس والبصل بإجمالي 113 ألف طن تقريبا.





ووجه نقيب الفلاحين حسين أبو صدام عدة إرشادات لزيادة إنتاجية وتصدير العنب، جاءت كما يلي:





أولا: الانتظام في الري بمعدل 3 ريات أسبوعيا .





ثانيا : التسميد بعد نصف ساعة من الري العادي .





ثالثا : استمرار التقليم للأصناف مبكرة النضج ومداومة مكافحة حشرات التربس والمن والبق الدقيقي.





رابعا : مكافحة الحشائش الضارة بلطف والتخلص من السرطانات مع حق الثمار في الأصناف المبكرة بعد العقد مباشرة مع التسميد الورقي.







