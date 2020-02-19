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بين الناس

مش عارفين نمشى.. انتشار الكلاب الضالة بطريق البراجيل يثير ذعر الأهالى

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 08:12 ص
صدى البلد
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وسام مختار

شكا المواطن حاتم أمام أحمد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود عدد كبير من الكلاب الضالة طريق البراجيل مركز أوسيم قبل الدائرى التابع لمحافظة الجيزة مما يهدد رواد المنطقة بالتعرض لحالات العقر والرعب.

 

ويقول فى شكواه : نعانى من كثرة الكلاب الضالة الضالة منتشرة بعدد كبير فى طريق البراجيل التابعة لمركز أوسيم قبل الدائري بمحافظة الجيزة وتطارد المارة خاصة بالليل مسببة الرعبة، والتى تتسبب فى الإزعاج للأهالى، وتفزع الأطفال بسبب أصواتها، مناشد المسئولين بحى أوسيم بسرعة حل المشكلة.

 

للتواصل مع الشاكى : 01007256252

 

 ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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