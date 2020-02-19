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بين الناس

علاء يستغيث بالتموين لإعادة أولاده المحذوفين إلى بطاقة التموين.. صور

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:36 ص
صدى البلد
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وسام مختار

شكا المواطن علاء الدين السيد علي متولي، مقيم 9 محمود عبد العزيز شارع الأقصر إمبابة محافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من حذف أولاده من بطاقة التموين.


وقال إنه كان يتم صرف أربعة أفراد بالبطاقة الورقية، دون الزوجة التي كانت مضافة على بطاقة والدها، وعند استخراج بطاقة تموين ذكية وإضافة الزوجة إلى بطاقة التموين الخاصة به بعد عناء سنين، تم استخراج البطاقة بثلاثة أفراد، حيث تمت إضافة الزوجة وحذف فرد آخر من البطاقة، وبقية البطاقة دون إضافة الأفراد المحذوفين، وتم التقدم بتظلم لإضافة الأفراد الذين لم يضافوا عن طريق الخطأ ولم يصل رد حتى الآن". 

 

وأضاف فى رسالته: "المطلوب إني أصرف خمس أفراد لأنه حاليا بصرف ثلاثة، وطبعا العيش لا يكفيني وأنا عندي شباب، حاولت نقل زوجتى من بطاقة والدها واستخراج بطاقة زكية، فتم حذف اثنين من الموجودين بالبطاقة ويتم صرف ثلاثة أفراد بدلا من خمسة". 

 

وناشد المسئولين العمل على إزالة أسباب الشكوى للتواصل مع الشاكى: 01157076995‪‎‪ ‪‎‪

 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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