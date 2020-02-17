وزير الرياضة يشهد توقيع عقد اتفاق تركيب نظام التوقيت والنتائج الإلكتروني لمسابقات السباحة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة، مساء اليوم، توقيع عقد الاتفاق بين اتحاد السباحة وإحدى الشركات المتخصصة لتوريد وتركيب نظام التوقيت والنتائج الإلكتروني للرياضات المائية المعتمدة دوليًا.





وبموجب الاتفاق، فإنه من المقرر تنفيذ أعمال توريد وتركيب نظام التوقيت والنتائج الإلكتروني للرياضات المائية "السباحة القصيرة، السباحة التوقيعية" من إنتاج شركات عالمية، ووفقًا للعرض الفني المقدم خلال مدة أقصاها 4 أشهر، وذلك استعدادًا لمختلف البطولات الدولية والمحلية المقرر تنفيذها الفترة المقبلة.





كما عقد وزير الشباب والرياضة اجتماعًا مع رئيس الاتحاد المصري للسباحة اطلع خلاله على استعدادات الاتحاد للبطولات المقبلة، وخطة الإعداد والمعسكرات التدريبية للاعبين لمواصلة الانجازات والتفوق المصري في شتي منافسات السباحة.



