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توك شو

أحمد موسى: لو كل واحد أعطى إنتاجية 5 ساعات في اليوم لن نحتاج للاستيراد

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:25 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه ليس أمامنا سوى العمل والإنتاج في المستقبل.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "لو كل واحد فينا أعطى إنتاجية 5 ساعات في اليوم سوف نكتفي ذاتيا ولن نحتاج إلى الاستيراد من الخارج".

وتابع الإعلامي أحمد موسى "مصر سوق كبير بها عدد هائل بالجهاز الإداري للدولة يفوق الـ 6 ملايين موظف".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى "وزارة الإنتاج الحربي والمصانع الحربية التابعة لها تقوم بتصنيع مدرعات وأسلحة وذخائر".

وأكد الإعلامي أحمد موسى أنه "يتم عقد شراكات بين وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع  لتصنيع المدرعات والعربات العسكرية والأسلحة والمعدات".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد افتتاح مصنع 300 الحربي التابع لشركة أبو زعبل  للصناعات المتخصصة، ومصر تقوم بتصنيع الأسلحة والذخائر المتعددة".
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