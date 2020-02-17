AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

اكتشاف جديد.. العلماء يولدون الكهرباء من الرطوبة.. تعرف على السر

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:34 م
صدى البلد
Advertisements
كريم جمال

هل تخيلت من قبل أن البخار الموجود في الهواء يمكنك استخراج طاقة كهربية منه؟ الإجابة عند جهاز  air gen، الذي سيغير مستقبل الطاقة في العالم.


بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، سيستبدل جهاز air gen معظم البطاريات التقليدية المستخدمة حاليا، لما يوفره من تقنية آمنة للحصول على الطاقة، خاصة المساهمة في معالجة مشكلة التغير المناخي.

 

لأن جهاز air gen ببساطة شديدة ستعتمد عليه كل الأجهزة المحمولة أو القابلة للارتداء مثل الهواتف والساعات الذكية.


ومن ناحية عمل الجهاز فهو يعتمد على سحب الهواء الدافئ في صورة بخار، ومعالجتها للحصول على الكهرباء، وهو ما قد يسهم بشكل كبير في التقليل من مخاطر الاحتباس الحراري.

 

ويقول المهندس جون ياو بجامعة ماساتشوستس: "نصنع الكهرباء بتوليد الطاقة النظيفة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع"، وأضاف أنه يمكن توليد الطاقة في الأماكن الأقل رطوبة مثل الصحراء، واستخدامها في تشغيل الإلكترونيات الصغيرة.


جدير بالذكر أن هذا النوع من توليد الطاقة يتم بواسطة الأسلاك البروتينية ليث حديث العهد، حيث اكتشف عالم الأحياء الشهير ديريك لافلي الميكروب الجيولوجي منذ ٣٠ عامًا.


ومن أفضل مميزات air gen أنه يحصل على الكهرباء من دون الحاجة للرياح و الشمس، مما يعطيه الأفضلية على الطاقة المستخرجة بالألواح الشمسية أو الرياح.


ويخطط الباحثون لتصنيع الجهاز بصورة تجارية والاستفادة منه بصورة أوسع، لتعم الاستفادة من الطاقة النظيفة بشكل أكبر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باستثمارات 16 مليار جنيه .. بروتوكول بين المصرية لنقل الكهرباء وشركة إماراتية لإنشاء محطتي توليد من الطاقة الشمسية والرياح

دراسة بجامعة بنها حول تعظيم أداء توربينات الرياح لتوليد الكهرباء

بحلول 2030.. ولاية رود ايلاند الأميركية تهدف إلى توليد كل الكهرباء من المصادر المتجددة

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: 28 دولة جديدة تتوسع فى الاعتماد على الطاقة النووية

ترشيحاتنا

من باريس.. رانيا فريد شوقي تظهر بفستان ساحر في مئوية والدها.. صور

قرار جديد من لجنة الانضباط بشأن عقوبة لاعبي بيراميدز

بسبب أشرب خمور وحشيش..تحرك برلمانى عاجل ضد "بنت الجيران"

دماء على مريلة طفلة.. طعن تلميذة بأولى ابتدائي في وسط الشارع بسوهاج

تراجع 4 قروش .. الدولار يواصل الانهيار أمام الجنيه فى 6 بنوك

تراجع أسعار الذهب 10 جنيهات في تعاملات نهاية اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمقدم 46 ألف جنيه .. عروض تقسيط على سيارات شانجي change m50 فى مصر.. صور

ظهور نادر.. رصد الريسو دولفين في الغردقة .. صور

هنتعشى ايه النهاردة .. مكرونة بالفاهيتا وسلطة كرنب الوان وايس كريم الموز