اكتشاف جديد.. العلماء يولدون الكهرباء من الرطوبة.. تعرف على السر

هل تخيلت من قبل أن البخار الموجود في الهواء يمكنك استخراج طاقة كهربية منه؟ الإجابة عند جهاز air gen، الذي سيغير مستقبل الطاقة في العالم.





بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، سيستبدل جهاز air gen معظم البطاريات التقليدية المستخدمة حاليا، لما يوفره من تقنية آمنة للحصول على الطاقة، خاصة المساهمة في معالجة مشكلة التغير المناخي.

لأن جهاز air gen ببساطة شديدة ستعتمد عليه كل الأجهزة المحمولة أو القابلة للارتداء مثل الهواتف والساعات الذكية.





ومن ناحية عمل الجهاز فهو يعتمد على سحب الهواء الدافئ في صورة بخار، ومعالجتها للحصول على الكهرباء، وهو ما قد يسهم بشكل كبير في التقليل من مخاطر الاحتباس الحراري.

ويقول المهندس جون ياو بجامعة ماساتشوستس: "نصنع الكهرباء بتوليد الطاقة النظيفة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع"، وأضاف أنه يمكن توليد الطاقة في الأماكن الأقل رطوبة مثل الصحراء، واستخدامها في تشغيل الإلكترونيات الصغيرة.





جدير بالذكر أن هذا النوع من توليد الطاقة يتم بواسطة الأسلاك البروتينية ليث حديث العهد، حيث اكتشف عالم الأحياء الشهير ديريك لافلي الميكروب الجيولوجي منذ ٣٠ عامًا.





ومن أفضل مميزات air gen أنه يحصل على الكهرباء من دون الحاجة للرياح و الشمس، مما يعطيه الأفضلية على الطاقة المستخرجة بالألواح الشمسية أو الرياح.





ويخطط الباحثون لتصنيع الجهاز بصورة تجارية والاستفادة منه بصورة أوسع، لتعم الاستفادة من الطاقة النظيفة بشكل أكبر.