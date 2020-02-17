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رياضة

أهلي جدة يفوز على استقلال طهران الإيراني بدوري أبطال آسيا

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:22 م
صدى البلد
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عمر سلامة
حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، الفوز على ضيفه استقلال طهران الإيراني، بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى، من عمر دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

افتتح سلمان المؤشر أهداف النادي الأهلي عند الدقيقة 17 من عمر اللقاء، من ركلة جزاء، وضعها على يسار حارس المرمى.

وفي الدقيقة 22، سجل أمير رسلان هدف التعادل لنادي استقلال طهران، من تصويبة قوية على يمين ياسر المسيليم.

وتمكن سلمان المؤشر من تسجيل هدف الأهلي الثاني، في الدقيقة 29، عندما تلقى كرة عرضية من الجانب الأيسر وضعها بسهولة في منتصف المرمى.

وفي الشوط الثاني، حاول نادي استقلال طهران تسجيل هدف التعادل، لكن لم تنجح محاولاته على مرمى المسيليم الذي تألق بشكل لافت.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، بفارق الأهداف عن الوحدة الإماراتي.
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