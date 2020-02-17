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برلمان

بعد فك الحظر البريطاني.. برلماني يطالب بتوسيع خطوط الطيران مع دول أوروبا

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:49 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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أحمد أيمن
قال النائب محمد عبدالمقصود، وكيل لجنة السياحة بالبرلمان، إن إنشاء خط منتظم بين شرم الشيخ ولندن خطوة إيجابية في طريق ازدهار السياحة المصرية مرة أخرى بعد فترة من الركود، لكن لابد من الجدية في متابعة هذا الملف بجانب التوسع في تشغيل خطوط جوية مباشرة بين مصر والدول الأجنبية.

جاء ذلك تعليقا على تصريحات الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بتسيير خط منتظم بين مدينتى شرم الشيخ ولندن، بمعدل رحلة أسبوعية كل يوم سبت اعتبارًا من يوم ٢٩ فبراير الحالى إلى مطار لندن جاتويك.

وأوضح عبدالمقصود في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قرار فك الحظر البريطاني بدأ منذ نهاية العام الماضي ديسمبر 2019، لكن الرحلات لم تكن بشكل مباشر "السياح الإنجليز يأتون إلى مصر من بلاد آخرى بخلاف بريطانيا وكذا الرحلات"، أما الآن ومع بدء تشغيل خط طيران بين البلدين، ستأتي الرحلات مباشرة إلى مصر.

وأضاف النائب أن قرار فك الحظر جاء بناء على توصية من اللجان البريطانية التي كانت تتابع حالة المطارات في مصر، ووجدتها مؤمنة، مطالبا بضرورة مساعدة المستثمرين والعاملين بقطاع السياحة خلال الفترة المقبلة لتتويج هذه الجهود.

يذكر أن بريطانيا قررت في أكتوبر 2015، حظر طيرانها إلى مصر، على خلفية سقوط الطائرة الروسية المقلعة من المطار فوق سيناء نتيجة عمل إرهابي.
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