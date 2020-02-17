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محافظات

بينهم 24 سوري الجنسية.. تطعيم 499 ألفًا ضد شلل الأطفال بـ كفر الشيخ.. صور

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:49 م
صدى البلد
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محمود زيدان
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، اليوم الثاني لأعمال حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، تطعيم 499 ألفًا و69 طفلًا، من بينهم 24 طفلًا سوري الجنسية، من المستهدف البالغ عدده 539 ألفًا و131 طفلًا، وذلك على مدار يومين.

ومن جانبها، قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن الحملة تستهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، مشيرة إلى تطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر يوم حتى 5 سنوات بالطعم الفموي سابين ثنائي التكافؤ بنقطتين على الثلث الأخير من اللسان.

وأشارت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إلى وجود فرق طبية ثابتة وأخرى متحركة للانتقال من منزل لمنزل تجوب جميع مدن وقرى المحافظة، موضحة أن الحملة تستهدف 539 ألفًا و131 طفلًا ، وذلك بمعرفة 1084 فريقًا طبيًا مدربًا وبإشراف أكثر من 270 مشرفًا. 

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بينهم 24 سوري الجنسية.. تطعيم 499 ألفًا ضد شلل الأطفال بـ كفر الشيخ.. صور
بينهم 24 سوري الجنسية.. تطعيم 499 ألفًا ضد شلل الأطفال بـ كفر الشيخ.. صور
بينهم 24 سوري الجنسية.. تطعيم 499 ألفًا ضد شلل الأطفال بـ كفر الشيخ.. صور
بينهم 24 سوري الجنسية.. تطعيم 499 ألفًا ضد شلل الأطفال بـ كفر الشيخ.. صور
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