فيديو.. من منطقة الكينج.. دبكة فلسطين تبهر الحضور بعرضها الفنى

على مسرح صغير يتوسطه صور الكينج محمد منير، ومن منطقته، أشعلت فرقة فلسطين، الأجواء بجمعية منشية النوبة، بعرضًا فلكلوريًا مميزًا بإطلالتهم الرائعة وبرقصات استعراضية على الأغنيات الفلسطينية التراثية، وسط أجواء ممتزجة بالسعادة والبهجة.





ويصل عدد الفرق المشاركة خلال فعاليات طابور العرض بمهرجان أسوان الدولى الثامن للثقافة والفنون 23فرقة، أبرزهم العريش والجزائر واليونان، بورسعيد، والمكسيك، وبلغاريا، والمغرب وتستمر فعالياته حتى يوم 22من فبراير الجارى.









وتواصل باقى الفرق المشاركة فى مهرجان أسوان الدولى الثامن للثقافة والفنون عروضها فى مختلف قصور وبيوت الثقافة بمختلف الأحياء والمراكز والمدن.



