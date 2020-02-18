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اقتصاد

قطع المياه عن امتداد رمسيس والجبل الأصفر لأعمال الصيانة.. اليوم

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:01 ص
قطع مياه
قطع مياه
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آمنة عبدالعظيم

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة  انه سيتم تخفيض الضغوط لعدد ( 2 ) عداية قطر 800 مم أعلى نفق المترو القديم بجوار وزارة الدفاع بالخليفة المأمون بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .


وأضافت الشركة في بيان لها، انه سيتم انقطاع المياه عن مناطق ( امتداد رمسيس 1 و 2 – عمارات المهمات – عمارات الجبل الأصفر – وزارة المالية – جامعة الأزهر –الماسة – وزارة الدفاع)  .


وضعفها بمناطق ( محطة الدمرداش – سكة الوايلى – منشية الصدر – شارع القائد – دير الملاك).


واعتبارا من الساعة 10 صباح اليوم الثلاثاء وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم. 


وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. 


ودبرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 .

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