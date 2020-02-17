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محافظات

تطعيم 992 ألف طفل ضد شلل الأطفال في البحيرة .. صور

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:00 م
تطعيم ضد شلل الأطفال
تطعيم ضد شلل الأطفال
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جمالات الدمنهوري

أكد الدكتور يسرى بيومي وكيل وزارة الصحة والسكان في البحيرة، على تطعيم ٩٩٢٤٠٠ طفل من إجمالى المستهدف لمحافظة البحيرة البالغ  ١١٠٥٧٢١ بنسبة ٩٠% فى اليوم الثانى للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، والتى بدأت أمس الأحد والتى تستمر لمدة ٤ أيام.

وكان اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة افتتح أمس الأحد فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمستشفى الهلال الأحمر بدمنهور، والتي تستمر لمدة 4 أيام، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 16 /2 /2020 م وحتى يوم 20 /2 /2020 م حيث تستهدف الحملة 1105721 طفلا بما في ذلك الأطفال الأجانب المقيمين بنطاق المحافظة. 


وأكد الدكتور يسرى بيومي - وكيل وزارة الصحة، في بيان، تجهيز ٢٩٤٩ فرقة ثابتة ومتحركة يعمل بها ٢٣٤ مشرف، بالإضافة إلى العاملين بكافة منشآت القطاع الصحي بالمحافظة، فضلًا عن مقدمي خدمة للمرور على المنازل لتطعيم لجميع الأطفال من عمر يوم وحتى ٥ سنوات.


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وأشار إلى إعلان المواطنين بمختلف الوسائل المختلفة منها اللافتات والبوسترات بالشوارع والميادين بالمراكز والقرى وعن طريق صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والإذاعة المحلية ومكبرات الصوت بالمساجد والمدارس ومن خلال سيارات تجوب المناطق المختلفة، مؤكدًا على أن الحملة والتطعيم بالمجان.


وأوضح وكيل صحة البحيرة إلى عدم وجود موانع للتطعيم سوى للأطفال المصابين بأمراض نقص المناعة، ويتلقون أدوية لذلك، موضحًا أنه يمكن تأجيل التطعيم للأطفال المصابين بأمراض حادة وارتفاع درجات الحرارة لحين زوال الأعراض المرضية .


وأشار إلى أن مواعيد التطعيم تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً للفرق المتحركة في المدن والقرى والمناطق العشوائية، وحتى الساعة الثامنة مساءً للفرق الثابتة في جميع المراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بالمحافظة .


أكد المحافظ أن الحملة تأتي فى إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال موجها بضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه الفرق المتحركة والثابتة والمجموعات المشكلة من الأطباء وأطقم التمريض والإداريين، المشاركين فى حملة التطعيم لتحقيق المستهدف منها.

تطعيم 992 ألف طفل ضد شلل الأطفال في البحيرة .. صور
تطعيم 992 ألف طفل ضد شلل الأطفال في البحيرة .. صور
تطعيم 992 ألف طفل ضد شلل الأطفال في البحيرة .. صور
تطعيم 992 ألف طفل ضد شلل الأطفال في البحيرة .. صور
تطعيم 992 ألف طفل ضد شلل الأطفال في البحيرة .. صور
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