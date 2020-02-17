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توك شو

عيوب وجود فارق في السن بين الزوجين ..فيديو

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:50 م
فارق السن بين الزوجين
فارق السن بين الزوجين
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إبراهيم القادري
قالت الدكتورة عزة زيان، استشاري العلاقات الأسرية، إن العلاقات الإنسانية لا توجد بها أحكام مطلقة، ولكن من الضروري تواجد التكافؤ بين الطرفين، ومعنى التكافؤ هو أن نكون متفاهمين.  

وأضافت عزة زيان خلال لقائها في برنامج "حديث المساء" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أن الأزواج يجب أن يكونوا متقاربين في الفكر والماديات وفي العمر وفي مكان المعيشة.

وأوضحت عزة زيان، أن فرق السن بين الزوجين يجب ألا يزيد على 5 سنوات وهذا هو عدد السنوات المتفق عليه من العلماء ومن المواقف الاجتماعية.

وتابعت عزة زيان، أن العلاقات التي يتم فيها الزواج بفارق 10 سنوات تكون خطيرة جدا؛ لأن الزوجين يعدان من جيل مختلف وفترة تختلف بها كل شىء عن الآخر.

واستكملت عزة زيان، أن هناك الكثير من المشاكل تحدث نتيجة وجود فجوة كبيرة بين الأجيال ويكون بها عدم مقدرة على استكمال الحياة الزوجية.

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