الديهي: وزير التعليم محاصر من أباطرة الدروس الخصوصية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وكالة بلومبيرج تحذر الحكومة المصرية، من الزيادة السكانية، وأنها خطر على الأمن القومي، وارتفاع عدد السكان ليس نعمة.





وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الزيادة السكانية كارثة تحتاج لتكاتف جميع أفراد الشعب المصري للتصدي لها، مشيرًا إلى أن تقرير بلومبيرج أوضح أن مهارة الخريج المصري في المرتبة 131 من بين 140 دولة.





وتابع أنه على المجتمع أن يعرف مشاكله جيدًا، معقبًا: "إحنا مجتمع عنده مشاكل وموارده محدودة، منتقدًا الهجوم على وزير التعليم الذي يسعى لتطوير التعليم وفقًا لخطة الدولة التي تعتمد أفضل نظم التعليم في العالم، منوهًا بأن وزير التعليم محاصر من أباطرة الدروس الخصوصية وطباعة الكتب، وأولياء الأمور، والصحافة والإعلام، وجروبات الفيسبوك .





وأكد أن نظام التعليم الجديد لابد من تنفيذه حتى نرتقي بجودة التعليم في مصر، معقبًا: "مش هنعرف اللي بيشتغل في عيشته، ودا ينطبق على الصحة والتعليم وكافة الخدمات".