مصطفى الوزيرى: افتتاح ميدان التحرير خلال أسابيع..فيديو

وزيرى ، أن

ستتم بعد الانتهاء من أعمال التطوير ومن الانتهاء من الطرق المؤدية والانتهاء من سور مجرى العيون والانتهاء من المنطقة المحيطة للمتحف المصرى للحضارة وبعدها ستتم عملية النقل وفي اسرع وقت .

أوضحمصطفى