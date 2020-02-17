AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مؤتمر نقابات الأطباء الفرعية يحذر من خطورة استمرار هجرة الأعضاء

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:21 م
هجرة الاطباء
هجرة الاطباء
Advertisements
محمد غالي
  أصدر مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء الثالث والعشرون  والذي عقد في القاهرة علي مدار يومين بمشاركة وفود من مجالس النقابات الفرعية المختلفة، بالإضافة لبعض الضيوف والنقابيين السابقين مجموعة هامة من التوصيات نتجت عن خمس ورش عمل وهى كالتالي:-


 ورشة هجرة الأطباء:-


1- التحذير من خطورة  استمرار هجرة الأطباء على المنظومة الصحية وتأثيرها السلبى على صحة المواطن، وضرورة وضع حلول عاجلة لتحسين أوضاع الأطباء وبيئة العمل حتى يتم الحد من العجز المتزايد بأعداد الأطباء حماية للأمن القومى الصحى بمصر.

2- قيام النقابة العامة بإعادة التواصل مع مجلس النواب وقيام النقابات الفرعية بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب بمحافظاتهم لحثهم على ضرورة إقرار مشروع قانون المسئولية الطبية الذى أرسلته النقابة لمجلس النواب، والذى يحاسب الأطباء فى قضايا المهنة بأسلوب علمى أسوة بباقى بلدان العالم، مما يعود بالفائدة على الطبيب والمريض.
3- إعداد إحصائيات بمستوى أجور الأطباء بمصر والعالم مع التركيز على الدول المجاورة المتقاربة مع مصر فى المستوى الإقتصادى، ونشرها بوسائل الإعلام.

4- مطالبة الجهات المختصة بضرورة عمل إصلاح جذرى بهيكل أجور الأطباء، وبشكل مؤقت يجب  رفع حوافز الاطباء غير العاملين بمنظومة التأمين الصحى الجديد علي مستوى الجمهوريه بحيث يتقاضى الطبيب الذى لا يعمل بالمنظومة 60% من كامل الأجر الذى يتقاضاه مثيله من العاملين بالمنظومة   (أى أنه سيحصل على الأجر غير الخاضع للتقييم)، وذلك لتشجيع الأطباء على الإستمرار فى العمل الحكومى وتأهيلهم لدخول التأمين الصحى لمحافظات عملهم أسوة بما يتم من تأهيل المستشفيات بالمحافظات المزمع دخولها للمنظومة، علما بأنه يمكن تمويل ذلك من موارد هيئة التأمين الصحى الجديد، حيث أن هناك موارد إضافية مفروضة على سائر الجمهورية لذلك مثل مخصصات من بيع الأسمنت والسجائر ورخص المرور وغيرها.

5- ضرورة وضع محفزات إضافية لأطباء الأقسام الحرجة وطب الأسرة والتى يوجد بها عجز أكبر فى أعداد الأطباء.

6- ضرورة إقرار قانون بتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها.

 توصيات ورشة الإعلام والطب
١- دعوة وزيرة الصحة لسرعة إصدار اللائحه التنفيذيه للقانون رقم  ٢٠٦ لسنه ٢٠١٧ الخاص بتنظيم الاعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، حتى يتم الحد من التجاوزات فى الإعلانات الطبية.

٢- تشكيل مرصد اعلامى بالنقابة العامة للأطباء تكون مهمته :
- رصد وتلقى بلاغات النقابات الفرعية وجموع الأطباء بخصوص المخالفات الإعلانية، والتعامل معها بكشف الحقيقة العلمية، وكذلك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

- رصد وتلقى بلاغات النقابات الفرعية وجموع الأطباء بخصوص التجاوزات الإعلامية ضد الأطباء والمهنة ، والتعامل معها بقاعدة حق الرد وإظهار الحقيقة أو بالإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشاكل الأطباء بـ 2019.. بدأت بالاعتداء على طاقم طبي.. وضع ضوابط الاعلانات الطبية والدوائية.. والامتحان القومي الموحد.. والتكليف أخر الأزمات

الأطباء: نرفض مقترحا برلمانيا بمنع سفر الأطباء إلا بعد سداد الديون.. غير دستوري.. ولا نلتفت لهذه الصغائر

وفاة ضحية جديدة بعد إصابتها في حادث ميكروباص الأطباء بالمنيا

النقابة عن حادث طبيبات المنيا: بلاغ للنائب العام.. وإحالة المهددين إلى لجنة التأديب

الأطباء: 7 فبراير جمعية عمومية لوقف حالات التعدي والتعسف الإداري.. والتأمين الصحي: احتوي المريض يا دكتورة

الأطباء: ننتظر قرارات الجمعية العمومية لزيادة المعاش

ترشيحاتنا

بمقدم 46 ألف جنيه .. عروض تقسيط على سيارات شانجي change m50 فى مصر.. صور

من باريس.. رانيا فريد شوقي تظهر بفستان ساحر في مئوية والدها.. صور

للمرة الثانية .. وزيرة الهجرة ترد على انتقادات السجادة الزرقاء.. فيديو

بعد صورها المثيرة .. لينا أحمد الفيشاوي تتجه إلى احتراف الرقص

نانسي عجرم تتعرض للابتزاز.. محامية أسرة قتيل الفيلا تكشف الحقيقة

أول تعليق من اتحاد الكرة على غياب حسام البدري عن السوبر المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكريب .. وصفات متنوعة لاشهر الانواع

شيفروليه أيكونوكس 2020 chevrolet equinox قريبا في مصر .. صور

بمقدم 46 ألف جنيه .. عروض تقسيط على سيارات شانجي change m50 فى مصر.. صور