مؤتمر نقابات الأطباء الفرعية يحذر من خطورة استمرار هجرة الأعضاء

أصدر مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء الثالث والعشرون والذي عقد في القاهرة علي مدار يومين بمشاركة وفود من مجالس النقابات الفرعية المختلفة، بالإضافة لبعض الضيوف والنقابيين السابقين مجموعة هامة من التوصيات نتجت عن خمس ورش عمل وهى كالتالي:-









ورشة هجرة الأطباء:-









1- التحذير من خطورة استمرار هجرة الأطباء على المنظومة الصحية وتأثيرها السلبى على صحة المواطن، وضرورة وضع حلول عاجلة لتحسين أوضاع الأطباء وبيئة العمل حتى يتم الحد من العجز المتزايد بأعداد الأطباء حماية للأمن القومى الصحى بمصر.





2- قيام النقابة العامة بإعادة التواصل مع مجلس النواب وقيام النقابات الفرعية بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب بمحافظاتهم لحثهم على ضرورة إقرار مشروع قانون المسئولية الطبية الذى أرسلته النقابة لمجلس النواب، والذى يحاسب الأطباء فى قضايا المهنة بأسلوب علمى أسوة بباقى بلدان العالم، مما يعود بالفائدة على الطبيب والمريض.

3- إعداد إحصائيات بمستوى أجور الأطباء بمصر والعالم مع التركيز على الدول المجاورة المتقاربة مع مصر فى المستوى الإقتصادى، ونشرها بوسائل الإعلام.





4- مطالبة الجهات المختصة بضرورة عمل إصلاح جذرى بهيكل أجور الأطباء، وبشكل مؤقت يجب رفع حوافز الاطباء غير العاملين بمنظومة التأمين الصحى الجديد علي مستوى الجمهوريه بحيث يتقاضى الطبيب الذى لا يعمل بالمنظومة 60% من كامل الأجر الذى يتقاضاه مثيله من العاملين بالمنظومة (أى أنه سيحصل على الأجر غير الخاضع للتقييم)، وذلك لتشجيع الأطباء على الإستمرار فى العمل الحكومى وتأهيلهم لدخول التأمين الصحى لمحافظات عملهم أسوة بما يتم من تأهيل المستشفيات بالمحافظات المزمع دخولها للمنظومة، علما بأنه يمكن تمويل ذلك من موارد هيئة التأمين الصحى الجديد، حيث أن هناك موارد إضافية مفروضة على سائر الجمهورية لذلك مثل مخصصات من بيع الأسمنت والسجائر ورخص المرور وغيرها.





5- ضرورة وضع محفزات إضافية لأطباء الأقسام الحرجة وطب الأسرة والتى يوجد بها عجز أكبر فى أعداد الأطباء.





6- ضرورة إقرار قانون بتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها.





توصيات ورشة الإعلام والطب

١- دعوة وزيرة الصحة لسرعة إصدار اللائحه التنفيذيه للقانون رقم ٢٠٦ لسنه ٢٠١٧ الخاص بتنظيم الاعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، حتى يتم الحد من التجاوزات فى الإعلانات الطبية.





٢- تشكيل مرصد اعلامى بالنقابة العامة للأطباء تكون مهمته :

- رصد وتلقى بلاغات النقابات الفرعية وجموع الأطباء بخصوص المخالفات الإعلانية، والتعامل معها بكشف الحقيقة العلمية، وكذلك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.



