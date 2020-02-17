عائدون من الصين .. يكشف تفاصيل موعد بداية ظهور فيروس كورونا فى ووهان..فيديو





وأضاف نجاح خلال وجوده ضيفا ببرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه أنه مع بداية شهر يناير الماضي بدأت الحالات في الظهور بشكل تدريجي في عدد من المناطق داخل ووهان وخارجها مشيرا أنه منذ نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي كان هناك هجرات جماعية من ووهان وبدأت الأعداد المصابة في التزايد.









وتابع أن معظم المصريين الموجودين في مدينة ووهان قاموا بعمل مخزون من الطعام والشراب قبل قيام السلطات الصينية بعمل الحظر ومنع الخروج من المنازل.





وأشار الدكتور محمد نجاح الى أن ووهان من أكبر المدن فى الصين وسابع مدينة من حيث العدد السكاني وبها 11 مليون نسمة وهى تقع في وسط الصيبن.





وقال أن ووهان تعد مركز تجارى للصين وللعالم وأكبر فهذا المرض تسبب في التأثير على العالم.







