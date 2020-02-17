أمن الغربية يغلق ١٦ محلا وكافيه لمخالفتها التراخيص بشوارع طنطا.. صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم من شن حمله مرافق واشغالات مكبره بالتنسيق مع حى أول وثان طنطا، اليوم الاثنين لإغلاق 16 محلا وكافية، بسبب مخالفتها للتراخيص والنشاط، والتعدى على الأرصفة بالطريق العام، وإحداث إشغالات من جراء ذلك، وتشميعهم بالشمع الأحمر.

















كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العقيد وسيم قنديل مأمور شرطة المرافق يتضمن تنفيذ حملة مكبرة بمدينة طنطا، ضمت المقدم محمد علي وكيل قسم شرطة المرافق، والمقدم محمد السعدني رئيس مباحث المرافق، لإزالة الإشغالات المخالفة، ورصدت الحملة 16 محلا وكافية مخالفا، وتم إغلاقهم وتشميعهم.



