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حوادث

أمن الغربية يغلق ١٦ محلا وكافيه لمخالفتها التراخيص بشوارع طنطا.. صور

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:15 م
امن الغربية
امن الغربية
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احمد علي
تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم من شن حمله  مرافق واشغالات مكبره بالتنسيق مع حى أول وثان طنطا، اليوم الاثنين لإغلاق  16 محلا وكافية، بسبب مخالفتها للتراخيص والنشاط، والتعدى على الأرصفة بالطريق العام، وإحداث إشغالات من جراء ذلك، وتشميعهم بالشمع الأحمر.




كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العقيد وسيم قنديل مأمور شرطة المرافق يتضمن تنفيذ حملة مكبرة بمدينة طنطا، ضمت المقدم محمد علي وكيل قسم شرطة المرافق، والمقدم محمد السعدني رئيس مباحث المرافق، لإزالة الإشغالات المخالفة، ورصدت الحملة 16 محلا وكافية مخالفا، وتم إغلاقهم وتشميعهم.

كما قامت الحملة بمصادرة الإشغالات التى تعيق الطريق العام، والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها، وإخطار النيابة المختصة لتجري شئونها.
أمن الغربية يغلق ١٦ محلا وكافيه لمخالفتها التراخيص بشوارع طنطا.. صور
أمن الغربية يغلق ١٦ محلا وكافيه لمخالفتها التراخيص بشوارع طنطا.. صور
أمن الغربية يغلق ١٦ محلا وكافيه لمخالفتها التراخيص بشوارع طنطا.. صور
أمن الغربية يغلق ١٦ محلا وكافيه لمخالفتها التراخيص بشوارع طنطا.. صور
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