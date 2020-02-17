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اقتصاد

لهذه الأسباب هبط الدولار

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:31 م
دولار
دولار
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محمد يحيى

قال الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، إن هبوط الدولار لأدنى مستوى له منذ بداية العام الميلادي الجاري وحتى اليوم؛ يؤكد الآثار الإيجابية للإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الحكومة على مدار الأعوام السابقة.


وأضاف "أبو زيد"، في اتصال هاتفي لـ"صدي البلد"، أن تراجع الدولار يؤكد تعافي الاقتصاد القومي بعد وصول صافي تحويلات العاملين في الخارج بنهاية نوفمبر الماضي لأكثر من 11 مليار دولار وتحسن معدلات السياحة والصادرات المصرية.


وأوضح أن كل روافد النقد الأجنبي ساعدت في رفع حجم الاحتياطي النقدي للبلاد ليسجل حاليا نحو 45.5 مليار دولار بنهاية يناير الماضي؛ معتبرًا أنه قلل الطلب على العملة الأجنبية ودعم استقرار الجنيه أمامها.


وأعلن البنك المركزي المصري هبوط الدولار قرشًا واحدًا اليوم مقارنة بسعره أمس، الأحد، ليسجل حاليا 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.


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