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مكناش مصدقين نفسنا.. عائدون من ووهان: السفير المصري احتوى مخاوف المصريين فى الصين..فيديو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:42 ص
دكتور عبد الرحمن
دكتور عبد الرحمن أمير أحد المصريين العائدين من الصين
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محمود محسن
أكد اادكتور عبد الرحمن أمير أحد المصريين العائدين من الصين أن الدكتور محمد البدري سفير مصر بالصين  تحدث معهم بشكل شخصي مؤكدا أنه تم عمل مجموعة محادثات للمصريين الموجودين في ووهان. 

وأضاف أمير خلال وجوده ضيفا ببرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه أن السفير اكد للمصريين الموجودين في الصين أنه لو أنتشر المرض سيعمل على عودتنا إلى مصر مشيرا إلى أن هناك جاليات حتى الأن بـ ووهان لم تعد إلى أوطانها. 

وتايع   أحد المصريين العائدين من الصين أن كان هناك مخاوف من المصريين الموجودين في ووهان على أسرهم وعلى المواطنين المصريين اذا كان هناك أحد منهم حامل للمرض وكان هناك مخاوف من عدم وجود حجر صحي جيد في مصر. 

وأشار  عبد الرحمن أمير إلى أن السفير المصري أحتوى جميع مخاوف المصريين المتواجدين في ووهان وكان على تواصل دائم معهم وأكد لهم أن الدولة تعمل في سرية تامة وكل شئ سيعلن في وقته. 

وقال أحد المصريين العائدين من الصين أننا هتفنا تحيا مصر بعد عودتنا و"مكناش مصدقين نفسنا".
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