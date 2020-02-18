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تعليم

أكاديمية المعلمين: اليوم آخر فرصة لتسجيل بيانات المرشحين للترقي لعام 2020

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:01 ص
الاكاديمية المهنية
الاكاديمية المهنية للمعلمين
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ياســـمين بدوي
أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، أن اليوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2020 ، هو آخر فرصة سيتاح فيها الموقع الخاص بالاكاديمية لمن تخلفوا عن التسجيل للترقي للعام 2019/2020 .

وأوضحت الاكاديمية المهنية للمعلمين، أنه تم اتاحة هذه الفرصة الاخيرة نظرا لتعدد الالتماسات المقدمة من اعضاء هيئة التعليم الذين إلتمسوا فتح الموقع للتسجيل للترقي للعام 2019/2020 ، وذلك في ضوء موافقة نائب وزير التعليم لشئون المعلمين للصالح العام.

ونبهت الأكاديمية المهنية للمعلمين على ضرورة قيام مسئولي الحكومة الإلكترونية بالإدارات والمدارس بالدخول على موقع الأكاديمية ومراجعة بيانات شاغلي وظائف المعلمين أو ما يقابلها للمرشحين للترقي، واستيفاء توقيعات المرشجين بصحة بياناتهم مع التنبيه المشدد على تعميم دورية بديوات المديرية لجميع الإدارات والمدارس التابعة للمديريات وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بكل مديرية.

كما شددت الأكاديمية المهنية للمعلمين على التنبيه على المعلمين المرشحين للترقي للعام 2019/2020 بالدخول على صفحاتهم باستخدام رقم الكود والرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بكل منهم للتأكد من صحة البيانات وتسجيل تأكيد ترشحهم لإجراءات الترقي للعام 2019/2020.
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