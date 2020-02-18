أكاديمية المعلمين: اليوم آخر فرصة لتسجيل بيانات المرشحين للترقي لعام 2020

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، أن اليوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2020 ، هو آخر فرصة سيتاح فيها الموقع الخاص بالاكاديمية لمن تخلفوا عن التسجيل للترقي للعام 2019/2020 .





وأوضحت الاكاديمية المهنية للمعلمين، أنه تم اتاحة هذه الفرصة الاخيرة نظرا لتعدد الالتماسات المقدمة من اعضاء هيئة التعليم الذين إلتمسوا فتح الموقع للتسجيل للترقي للعام 2019/2020 ، وذلك في ضوء موافقة نائب وزير التعليم لشئون المعلمين للصالح العام.





ونبهت الأكاديمية المهنية للمعلمين على ضرورة قيام مسئولي الحكومة الإلكترونية بالإدارات والمدارس بالدخول على موقع الأكاديمية ومراجعة بيانات شاغلي وظائف المعلمين أو ما يقابلها للمرشحين للترقي، واستيفاء توقيعات المرشجين بصحة بياناتهم مع التنبيه المشدد على تعميم دورية بديوات المديرية لجميع الإدارات والمدارس التابعة للمديريات وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بكل مديرية.



