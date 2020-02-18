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رياضة

مصر تتصدر التصنيف الأفريقي لمنتخبات 3/3 لكرة السلة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:41 ص
مصر تتصدر التصنيف
مصر تتصدر التصنيف الأفريقي لمنتخبات 3/3 لكرة السلة
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أ ش أ
تصدرت مصر التصنيف الأفريقي لجميع الأعمار والمراحل السنية في منافسات كرة السلة "3/3"، وفقًا للتصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة السلة.

في مرحلة العمرية تحت 18 سنة، جاء ترتيب منتخب الناشئين رقم 19 عالميًا والأول أفريقيًا، والتاسع عالميًا والأول أفريقيا للناشئات، وفي المرحلة العمرية تحت 23 سنة جاء منتخب الرجال في المركز 41 عالميًا والأول أفريقيًا، و28 عالميًا والأول أفريقيًا بالنسبة للسيدات.

وذكر الاتحاد المصري لكرة السلة مساء اليوم الإثنين، أنه على مستوى الرجال جاء منتخب مصر في الترتيب رقم 47 عالميًا والأول أفريقيًا، وعلى مستوى السيدات كان الترتيب العالمي 34 والأول أفريقيًا.
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