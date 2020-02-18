اليوم.. ندوة للتوعية بفيروس كورونا في طب عين شمس

تنظم كلية الطب جامعة عين شمس تحت إشراف د. أشرف عمر القائم بعمل عميد الكلية ود. شهيرة موسى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة للتوعية وكيفية الوقاية من فيروس كورونا، وذلك في تمام العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء بمدرج البنهاوي بالكلية.





يحاضر في الندوة نخبة من الأطباء من وحدة مكافحة العدوى وهم د. على زكي ود. وفاء خليل، وسوف يتم استعراض تاريخ ونشأة الفيروس وكيفية تطوره وسبل الوقاية منه.





يذكر أن جامعة عين شمس الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2019/2020 بسلسلة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات الصحية الطارئة.



