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تعليم

اليوم.. ندوة للتوعية بفيروس كورونا في طب عين شمس

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 03:00 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقى
تنظم كلية الطب جامعة عين شمس تحت إشراف د. أشرف عمر القائم بعمل عميد الكلية ود. شهيرة موسى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة للتوعية وكيفية الوقاية من فيروس كورونا، وذلك في تمام العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء بمدرج البنهاوي بالكلية.

يحاضر في الندوة نخبة من الأطباء من وحدة مكافحة العدوى وهم د. على زكي ود. وفاء خليل، وسوف يتم استعراض تاريخ ونشأة الفيروس وكيفية تطوره وسبل الوقاية منه.

يذكر أن جامعة عين شمس الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2019/2020 بسلسلة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات الصحية الطارئة.

وصرح د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة استعدت منذ اليوم الأول لاستئناف الدراسة بتطبيق حزمة من الإجراءات الطبية مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذها، وباشر فريق مكافحة العدوى بالجامعة التابع للمستشفيات الجامعية مهامه بعمل مسح لقياس الحرارة لكل مرتادي الجامعة وعلى بوابات الحرم الجامعي الرئيسي وحرم كلية التجارة، كما أجرى الفريق توعية للطلاب بالطرق الصحيحة لغسل الأيدي وكيفية استخدام الماسك الطبي.
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