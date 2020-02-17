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تعليم

ندوة عن زمن الفن الجميل بحضور إيمان البحر درويش .. في جامعة الزقازيق

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:25 م
ايمان البحر درويش
ايمان البحر درويش
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قســم التعليــــم

نظمت أسرة من أجل مصر بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية بجامعة الزقازيق ندوة ثقافية فنية بعنوان "مصر قلب العروبة .. عودة زمن الفن الجميل" للفنان الكبير إيمان البحر درويش، وتخللها عرض لنماذج من الغناء الراقي الذي حقق نجاحات مستمرة حتى الآن، موضحًا حل للأزمة التي يعيشها فن الموسيقى والغناء في مصر.


وأكد د. عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق أن الجامعة ليست بمعزل عن المجتمع وإنما تمثل امتدادًا حقيقيًا لقيم الانتماء والمواطنة التي يتم غرسها في نفوس الطلاب مشيرًا الي ان الفن بأشكاله المتعددة من شعر وموسيقى ومسرح ... له تأثير مباشر على المجتمع وسلوك أفراده.


وقال إن مشاركة الفنان إيمان البحر درويش اليوم تأتي في إطار اهتمام الجامعة بتقديم فن هادف لأبنائها الطلاب والعودة للفن الراقي الذي يساهم في نشر القيم الإيجابية ويساعد في تشكيل الاتجاهات والارتقاء بالذوق العام.


جاء ذلك بحضور ورعاية الأستاذ الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، أ.د ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لدراسات العليا والبحوث، أ.د عبدالمنعم نافع المشرف علي قطاع شئون التعليم والطلاب ، أ.د نهلة الجمال المشرف علي قطاع تنمية البيئة وخدمة المجتمع ، أ.د أحمد عناني مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ومنسق عام الانشطة الطلابية ورائد أسرة من أجل مصر بالجامعة ، وأ.د هاني حسن مستشار اللجنة الفنية العليا بالجامعة ،أ. محمد سمير مدير رعاية شباب الجامعة ، والطالب محمد جودة رئيس إتحاد طلاب الجامعة

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