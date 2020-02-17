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رياضة

الدرندلي: الأهلي جاهز للسوبر.. ونثق في قدرة اللاعبين على تقديم مباراة قوية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:19 م
صدى البلد
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أبوظبي- عبدالحكيم أبوعلم
أكد خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات، أن مواجهة الزمالك على كأس السوبر المصري، التي تقام مساء يوم الخميس المقبل باستاد محمد بن زايد، لها طابع خاص وخارج التوقعات، والجميع اعتاد على أن المواجهات التي تجمع بين الفريقين تكون دائمًا خارج سياق التوقع، بغض النظر عن حالة الفريقين قبل المباراة.

وأضاف الدرندلي، قائلا: «نحن سعداء بالتواجد في بلدنا الشقيق دولة الإمارات، التي لها مكانة خاصة داخل قلوبنا.. فعندما نتواجد هنا في أي حدث نشعر بحالة من الارتياح الشديد، واستقبالهم وسهولة الإجراءات، اليوم، فور وصول بعثة الأهلي ليسا بجديد على الأشقاء في الإمارات».

وأكد رئيس بعثة الأهلي أن الفريق في حالة من التركيز الشديد، وجميع اللاعبين لديهم من الخبرات والاحترافية ما يكفي لتخطي مثل هذه المواجهات، والجميع يدرك تمامًا أنهم يلعبون باسم نادٍ كبير بحجم وقيمة الأهلي، ودائمًا ما يبحثون عن إسعاد الجماهير في جميع أرجاء العالم.

وشدد أمين صندوق النادي على أن الأهلي يحترم دائمًا منافسيه في أي مباراة يخوضها، وهو سر من أسرار نجاحات وتفوق الفريق، وجزء من شخصية الأهلي، التي تضع الاحترام والمبادئ في مقدمة اهتمامها.

وأشاد الدرندلي بجماهير الأهلي التي استقبلت الفريق اليوم في مطار أبو ظبي، وحرصها على الانتظار لدعم الفريق والشد من أزر اللاعبين، مؤكدًا أن هذا الأمر ليس بغريب على جماهير الأهلي، الشريك الدائم في كل النجاحات والبطولات التي يحققها الفريق.

وأوضح رئيس بعثة الأهلي أن الجميع يثق في تقديم الأهلي مباراة قوية يوم الخميس المقبل، لإسعاد الملايين من جماهيره، سواء الذين سوف يحرصون على التواجد في مدرجات استاد محمد بن زايد، أو خلف الشاشات لتشجيع الفريق.

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