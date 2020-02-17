إزالة 93 تعديًا على أملاك الدولة خلال الموجة الـ15 في كفر الشيخ .. صور

واصلت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، لليوم الرابع العاشر، تنفيذ حملة الإزالات الموسعة للموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، واسترداد حق الشعب.





وتأتي هذه الجهود المضنية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن.





ونجحت الحملة التي قادها اللواء أيمن لقية، نائب مدير أمن كفر الشيخ، في تنفيذ 32 قرارًا بمساحة 5350 مترًا مربعًا كأملاك دولة، و 61 قرارًا أرض زراعية خاصة بمساحة 4 أفدنة و 7 قراريط، و21 سهمًا ، و فصل مرافق لـ 10 حالات لتقاعسهم في إنهاء اجراءات التقنين، وتم تنفيذ 5 حالات إخلاء إداري.





وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه لا تهاون مع جميع المتعديين على أملاك الدولة، وأن الأراضي الزراعية خط أحمر، وسيتم إزالة أي تعدي على الرقعة الزراعية من المهد.





وشدّد محافظ كفر الشيخ، على الاستمرار في تنفيذ حملات الإزالة اليومية وتطبيق القانون على الجميع بكل حسم وحزم.