خلال عرض الأداء المالي لعام 2019.. بنك القاهرة: ارتفاع محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لـ 20%من محفظة قروض التجزئة و الأرباح تتجاوز 4 مليارات جنيه بعد خصم الضرائب

طارق فايد:

ارتفاع الأرباح لـ 5.3 مليار جنيه بنهاية2019

151 مليار جنيه حجم ودائع البنك خلال العام الماضي



أعلن طارق فايد، رئيس بنك القاهرة الحكومي، عن ارتفاع أرباح البنك قبل خصم الضرائب لـ 5.3 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي والمنتهي في ديسمبر 2019؛ بزيادة بلغت نحو 1.4 مليار جنيه عن العام السابق له إذ سجل وقتها 3.9 مليار جنيه.

قال " فايد" خلال عرض نتائج أعمال البنك عن العام المالي الماضي، إن أرباح مصرفه قفزت لـ4 مليارات جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه عن العام السابق، بالإضافة لتحقيقه عائدا علي حقوق الملكية بنسبة 31% و 2.3% للأصول .

وذكر أن جملة أصول البنك سجلت 183.4 مليار جنيه بنمو قدره 10% عن العام السابق له، بجانب وصول محفظة القروض لـ 79.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 13.2 مليار جنيه عن العام السابق له بنسبة 20%.

وأوضح أن تلك الزيادة انعكست علي كافة قطاعات الأعمال، إذ زادت محفظة قروض الشركات بنسبة 7.2% ، ومحفظة الشركات المتوسطة والصغيرة بنحو146%، ومحفظة التجزئة المصرفية؛ارتفعت بنحو18.5% ومحفظة القروض متناهية الصغر بنسبه56.0%.

وأعلن " فايد" عن ارتفاع ودائع البنك بنهاية العام المالي الماضي المنتهي في ديسمبر2019؛ إلي 151 مليار جنيه بزيادة قدرها 20 مليار جنيه وبمعدل نمو 15% مقارنة بعام 2018 .

قال " فايد" ؛ أن صافي الدخل من العائد حقق زيادة وصلت إلي 29% مقارنة بعام 2018 مسجلا 8.3 مليار جنيه بنهاية عام 2019، حيث انعكس علي زيادة نسبة صافي الدخل من العائد(NIM) لتصل إلي 5.2% في المتوسط في عام 2019 مقارنة بـ 4.7% في عام 2018، كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 36% ليصل إلي 1.5 مليار جنيه.

أوضح أن تحسن المؤشرات السابقة عززت نسب الربحية، ليصل متوسط معدل العائد على الاصول (ROAA) 2.3% مقارنة بـ 1.6% في عام 2018 وبلغ متوسط العائد على حقوق المساهمين(ROAE) 31%مقارنة بـ 22.4% في عام 2018.

وأشار "فايد" إلي أن العام الماضي يعد بمثابة نقطة تحول جذرية في مسيرة البنك على كافة مستويات العمل.

وقال إن النتائج المالية المتميزة التي حققها "بنك القاهرة" هي انطلاقه لأداء غير تقليدي على مستوى جميع القطاعات مما يدفعنا دومًا نحو الاستمرار في تطبيق رؤى وسياسات التطوير التي ينتهجها البنك منذ تولي مجلس الإدارة الحالي مهام عمله، مشيدًا بجهود العاملين ودورهم الفعال في تحقيق تلك النتائج القياسية.

وقال رئيس بنك القاهرة الحكومي، إن حجم التجزئة المصرفية استحوذ علي 52% من إجمالي ودائع البنك، حيث وصلت قروض الشركات الكبري لـ 40 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي.

وأضاف " فايد" أن زيادة قروض المشروعات الكبري، نظرا لدخول البنك في العمليات التمويلية الكبرى على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة أبرزها قطاعات الأسمدة، المقاولات، البترول، التطوير العقاري، الصناعات الغذائية، الأدوية، البتروكيماويات، الكهرباء، مواد البناء، صناعة السكر، المطاحن، نشاط التأجير التمويلي، قطاع الحديد والصلب، وسائل النقل.

وكشف " فايد" عن احتلال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لنسبة 90% من محفظة قروض التجزئة المصرفية لتبلغ قيمتها 13.7 مليار جدنيه منها 7 مليارات لقطاع المشروعات متناهية الصغر.

وقال " فايد" إن مصرفه نجح في الوصول لنسبة 20% من محفظة القروض لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمحددة من البنك المركزي المصري.

وذكر أن محفظة التجزئة المصرفية سجلت 26 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2019 بزيادة بلغت 4 مليارات جنيه عن العام السابق له.

وكشف "فايد"،عن نجاح البنك في تشغيل 5 صالات لخدمات كبار العملاء بنهاية 2019 ، موضحا أنه من المستهدف التوسع في فتح 30 صالة بنهاية 2020 و مركز اتصال حصرى لتلك الشريحة من العملاء و خدمات االـConcierge.

ذكر" فايد" ، أن مصرفه نجح في استحداث إدارات جديدة وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية ومنها خدمة ثروة لكبار العملاء «Wealth Management» ، ضمن اجراءات تطوير البنك وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للعملاء .

أوضح ، أن البنك يقوم بتقديم مجموعة متنوعة ومنتقاه من المنتجات والخدمات المصرفية وغير المصرفية كصالات خدمات كبار العملاء VIP Lounges .