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توك شو

أحد المصريين العائدين من الصين: لم أتوقع العودة لأرض الوطن سالمًا بعد انتشار كورونا

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:34 م
أحد المصريين العائدين
أحد المصريين العائدين من الصين
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البهى عمرو

عرض برنامج مساء دى إم سي، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية إيمان الحصري، تقرير فيديو من المواطنين العائدين من الصين والخارجين من الحجر الصحي بعد الاطمئنان عليهم.


وقال محمد ماهر أحد المصريين العائدين من الصين، إن هناك أكثر من 300 شخص تعمل الفحوصات الطبية لهم ووزارة الصحة تأكدت أنهم لا يعانون من أى مرض.


وأضاف محمد ماهر أنهم حصلوا على جميع الفحوصات وتأكدوا أنهم جميعًا بصحة جيدة.


وفى نفس السياق قال مواطن آخر أنه لم يتوقع بأن يعود لارض الوطن، وكشف أنه ظل فى الحجر الصحى لمدة 14 يومًا ولا يوجد أحد مصاب.


وأعرب عبد الرحمن مجدي، أحد المصريين العائدين من الصين عن سعادته لخروجه بالسلامة، وأنه سليم وأنه عاد إلى أرض الوطن.

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