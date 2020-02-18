بحث علمي وتعلم.. السعودية تطلق برنامج أجيال صناعة الفضاء

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء، الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ، أن برنامج أجيال الفضاء الذي أطلقته الهيئة يسهم في إنشاء قاعدة وطنية لرأس المال البشري في قطاع الفضاء، كما يشجع الاهتمام بالبحث العلمي وتعلم العلوم المختلفة في مجالات الابتكار (STEM) العلوم، التقنية، الهندسة، الرياضيات .





وأكد آل الشيخ - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن البرنامج يسعى جاهدًا للتعاون مع الأوساط الأكاديمية المتخصصة لتحقيق المزيد من التقدم في الأبحاث المتعلقة بعلوم الفضاء وتطبيقاته، وخلق بيئة تعليمية مزدهرة في المملكة من خلال تأسيس بيئة محفزة وممكنة لقطاع الفضاء لتكون منصة ينطلق منها مسارات اقتصادية وعلمية كبيرة بالتعاون مع جميع شرائح المجتمع.



