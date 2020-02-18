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فن

شاهد رد فعل خالد سليم بعد تكريمة من مهرجان ايام القاهرة للدراما العربية عن دوره في مسلسل بلا دليل

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:42 ص
خالد سليم
خالد سليم
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مصطفى كرم
احتفل الفنان خالد سليم بتكريمة من مهرجان " ايام القاهرة للدراما العربية عن دور عمر بركات في مسلسل بلا دليل.

ونشر خالد سليم صورة له مع الجائزة وعلق عليها قائلا" من مهرجان ايام القاهرة للدراما العربية في باريس شكرا لتكريمى عن دور عمر بركات في مسلسل بلا دليل ".

وانهالت علية التعليقات من متابعية والتي جاءت بين "تستاهل كل خير ماشاء الله" و " الف مبرووووك" و " متألق دايما يا نجم".

يذكر أن آخر أعمال خالد سليم، مسلسل "بلا دليل" والذي حقق نجاحا كبيرا فور عرضه، وهو من إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

والمسلسل بطولة درة وخالد سليم ونيقولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكي ومحمد لطفي شاهين وعدد من النجوم.

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