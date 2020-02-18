انتعاشة قوية.. تفاؤل برلماني للسياحة المصرية بعد فك الحظر البريطاني.. ونائب يطالب باستغلال صلاح في جذب السياح الإنجليز

بعد فك الحظر البريطاني.. برلماني يطالب بتوسيع خطوط الطيران مع دول أوروبا

سياحة البرلمان تكشف أسباب فك الحظر البريطاني للطيران المصري

برلماني يطالب باستغلال لاعبي مصر بالدوري الإنجليزي في الترويج للسياحة









انتعاشة قوية ينتظرها قطاع السياحة في مصر –وفقا لتصريحات نواب لجنة السياحة بالبرلمان- بعد تشغيل خط طيران مباشر بين شرم الشيخ ولندن، حيث أكد النواب أن القرار ينهي فك الحظر البريطاني للطيران المصري بشكل نهائي، كما يساعد على تدفق السياح الإنجليز إلى القاهرة.





جاء ذلك تعليقا على تصريحات الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بتسيير خط منتظم بين مدينتى شرم الشيخ ولندن، بمعدل رحلة أسبوعية كل يوم سبت اعتبارًا من يوم ٢٩ فبراير الحالى إلى مطار لندن جاتويك.





وفي هذا الشأن، قال النائب محمد عبدالمقصود، وكيل لجنة السياحة بالبرلمان، إن إنشاء خط منتظم بين شرم الشيخ ولندن خطوة إيجابية في طريق ازدهار السياحة المصرية مرة آخرى بعد فترة من الركود، لكن لابد من الجدية في متابعة هذا الملف بجانب التوسع في تشغيل خطوط جوية مباشرة بين مصر والدول الأجنبية.





وأوضح عبدالمقصود في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قرار فك الحظر البريطاني بدأ منذ نهاية العام الماضي ديسمبر 2019، لكن الرحلات لم تكن بشكل مباشر "السياح الانجليز يأتون إلى مصر من بلاد آخرى بخلاف بريطانيا وكذا الرحلات"، أما الآن ومع بدء تشغيل خط طيران بين البلدين، ستأتي الرحلات مباشرة إلى مصر.





وأضاف النائب أن قرار فك الحظر جاء بناءا على توصية من اللجان البريطانية التي كانت تتابع حالة المطارات في مصر، ووجدتها مؤمنة، مطالبا بضرورة مساعدة المستثمرين والعاملين بقطاع السياحة خلال الفترة المقبلة لتتويج هذه الجهود.





فك الحظر

من جانبها أرجعت النائبة شيرين فراج، عضو اللجنة، قرار فك حظر الطيران البريطاني وعودة السياحة البريطانية إلى القاهرة بشكل مباشر، إلى نجاح العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خلال فترة الحظر التي استمرت 4 سنوات، فضلا عن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الملف، وأخيرا حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها مصر حاليا.





وتوقعت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، انتعاش السياحة المصرية خلال الفترة المقبلة بعد عودة السياح الإنجليز، نظرا لما يمثلوه من إضافة قوية ومؤثرة افتقدتها مصر خلال سنوات الحظر البريطاني، مطالبة بضرورة افتتاح مطارات جديدة والاهتمام بملف تطوير الآثار والأهرامات.

كما توقعت، زيادة أعداد السائحين بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يمثل عامل جذب للسياحة الخارجية والمنظمات الدولية، حيث سيكون واحدا من أكبر المتاحف الآثرية بالعالم.





استغلال صلاح





فيما قال النائب أمين مسعود، نظيرها باللجنة، إن تشغيل خط طيران مباشر بين شرم الشيخ ولندن، يأتي استجابة لطلب النواب للطيار محمد منار وزير الطيران خلال اجتماعه الأخير مع لجنة السياحة، وذلك بعد قرار بريطانيا بفك حظر طيرانها لمصر.





وطالب مسعود في تصريحات لـ"صدى البلد"، بتشغيل خط طيران بين شرم الشيخ وليفربول، وذلك لاستغلال شعبية محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول في الترويج للسياحة المصرية، بجانب استغلال لاعبي فريق استون فيلا المصريين محمود ترزيجيه وأحمد المحمدي في عملية الترويج.





ونوه إلى أن السياحة الإنجليزية تشكل أعلى نسبة من السياحة الأوروبية القادمة إلى شرم الشيخ والغردقة، لذلك لابد من استغلال هذه الفرصة من قبل وزارتي الطيران والسياحة، من خلال الدعايا والتسويق لمصر بالخارج.





يذكر أن بريطانيا قررت في اكتوبر 2015، حظر طيرانها إلى مصر، على خلفية سقوط الطائرة الروسية المقلعة من المطار فوق سيناء نتيجة عمل ارهابي. بعد فك الحظر البريطاني.. برلماني يطالب بتوسيع خطوط الطيران مع دول أوروبا

سياحة البرلمان تكشف أسباب فك الحظر البريطاني للطيران المصري

برلماني يطالب باستغلال لاعبي مصر بالدوري الانجليزي في الترويج للسياحة









انتعاشة قوية ينتظرها قطاع السياحة في مصر –وفقا لتصريحات نواب لجنة السياحة بالبرلمان- بعد تشغيل خط طيران مباشر بين شرم الشيخ ولندن، حيث أكد النواب أن القرار ينهي فك الحظر البريطاني للطيران المصري بشكل نهائي، كما يساعد على تدفق السياح الإنجليز إلى القاهرة.





جاء ذلك تعليقا على تصريحات الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بتسيير خط منتظم بين مدينتى شرم الشيخ ولندن، بمعدل رحلة أسبوعية كل يوم سبت اعتبارًا من يوم ٢٩ فبراير الحالى إلى مطار لندن جاتويك.





وفي هذا الشأن، قال النائب محمد عبدالمقصود، وكيل لجنة السياحة بالبرلمان، إن إنشاء خط منتظم بين شرم الشيخ ولندن خطوة إيجابية في طريق ازدهار السياحة المصرية مرة آخرى بعد فترة من الركود، لكن لابد من الجدية في متابعة هذا الملف بجانب التوسع في تشغيل خطوط جوية مباشرة بين مصر والدول الأجنبية.





وأوضح عبدالمقصود في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قرار فك الحظر البريطاني بدأ منذ نهاية العام الماضي ديسمبر 2019، لكن الرحلات لم تكن بشكل مباشر "السياح الانجليز يأتون إلى مصر من بلاد آخرى بخلاف بريطانيا وكذا الرحلات"، أما الآن ومع بدء تشغيل خط طيران بين البلدين، ستأتي الرحلات مباشرة إلى مصر.





وأضاف النائب أن قرار فك الحظر جاء بناءا على توصية من اللجان البريطانية التي كانت تتابع حالة المطارات في مصر، ووجدتها مؤمنة، مطالبا بضرورة مساعدة المستثمرين والعاملين بقطاع السياحة خلال الفترة المقبلة لتتويج هذه الجهود.





فك الحظر





من جانبها أرجعت النائبة شيرين فراج، عضو اللجنة، قرار فك حظر الطيران البريطاني وعودة السياحة البريطانية إلى القاهرة بشكل مباشر، إلى نجاح العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خلال فترة الحظر التي استمرت 4 سنوات، فضلا عن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الملف، وأخيرا حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها مصر حاليا.





وتوقعت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، انتعاش السياحة المصرية خلال الفترة المقبلة بعد عودة السياح الإنجليز، نظرا لما يمثلوه من إضافة قوية ومؤثرة افتقدتها مصر خلال سنوات الحظر البريطاني، مطالبة بضرورة افتتاح مطارات جديدة والاهتمام بملف تطوير الآثار والأهرامات.

كما توقعت، زيادة أعداد السائحين بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يمثل عامل جذب للسياحة الخارجية والمنظمات الدولية، حيث سيكون واحدا من أكبر المتاحف الآثرية بالعالم.





استغلال صلاح





فيما قال النائب أمين مسعود، نظيرها باللجنة، إن تشغيل خط طيران مباشر بين شرم الشيخ ولندن، يأتي استجابة لطلب النواب للطيار محمد منار وزير الطيران خلال اجتماعه الأخير مع لجنة السياحة، وذلك بعد قرار بريطانيا بفك حظر طيرانها لمصر.





وطالب مسعود في تصريحات لـ"صدى البلد"، بتشغيل خط طيران بين شرم الشيخ وليفربول، وذلك لاستغلال شعبية محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول في الترويج للسياحة المصرية، بجانب استغلال لاعبي فريق استون فيلا المصريين محمود ترزيجيه وأحمد المحمدي في عملية الترويج.





ونوه إلى أن السياحة الإنجليزية تشكل أعلى نسبة من السياحة الأوروبية القادمة إلى شرم الشيخ والغردقة، لذلك لابد من استغلال هذه الفرصة من قبل وزارتي الطيران والسياحة، من خلال الدعايا والتسويق لمصر بالخارج.





يذكر أن بريطانيا قررت في اكتوبر 2015، حظر طيرانها إلى مصر، على خلفية سقوط الطائرة الروسية المقلعة من المطار فوق سيناء نتيجة عمل ارهابي.