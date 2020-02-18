رانيا فريد شوقي تشارك في افتتاح معرض الفنون التشكيلية بجامعة عين شمس الخميس

يفتتح د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ود. عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، معرضًا للفنون التشكيلية بقاعة معرض الفنون التشكيلية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة الذي يضم أعمالا لأكثر من مائة فنان تشكيلي تحت عنوان

"الفن والحياة"، في حضور الفنانة رانيا فريد شوقي والفنانة عبير فريد شوقي التي تساهم بأعمال لها في المعرض.



يقام المعرض تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعه للتعليم والطلاب، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية وتحت إشراف د. تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعه للأنشطة الطلابية وهبة مراد مدير إدارة المعارض بدار الأوبرا المصرية.





تفتتح فعاليات المعرض في تمام الحادية عشرة من صباح يوم الخميس المقبل، تحت إشراف ٱمال سعيد مدير عام النشاط الثقافي بدار الأوبرا المصرية.





يشارك في المعرض مجموعة من أبرز الفنانين التشكيليين منهم: الفنانة هبة مراد ، والفنانة عبير فريد شوقي، والفنان عاطف الشافعي، والفنانة آمال عبد العظيم ، والفنانة إسراء الموافي، والفنانة أسماء البوهي، والفنان محمود عبد الموجود ، والفنان أنيس محمد الزغبي، والفنانة نادين صالح ، والفنانة هند الطافش ، والفنانة ألفه كوكي ، والفنان ياسر خورشيد ، والفنانة رهام محمود ، والفنانة شادة القشيري، والفنان طارق السروجي ، والفنانةعزة رفعت ، والفنان أبو بكر محمد عبده ، والفنان أحمد بكر ، والفنانة نانسي ناجي ، والفنانة راندا إسماعيل ، والفنانة سامية كامل ، والفنان أحمد عبد العزيز ، والفنانة نازلي مصطفى ، والفنان يوسف شرف ، و الفنان خالد أمير ، و الفنانة رانيا علام ، والفنانة ياسمين صبحي ، والفنان هاني حسين ، والفنان ياسين محمد ، والفنانة السيدة محمد إبراهي ، و الفنانة نجلاء أحمد أدهم ، و الفنان عمر محمد العزبي ، والفنان أحمد ماهر ، والفنان حازم عبد الرحمن ، و الفنانة داليا الليثي ، والفنانة عبير عبد القادر أبو الفضل ، والفنان علي محمد نور الشريف ، والفنان السعداوي السيد نصر ، والفنان فوزي إبراهيم أبو جلهوم ، والفنان وسام محمد إبراهيم ، والفنانة نسمة أحمد حمزة ، والفنانة رانيا يوسف محمد ، والفنان رضا أحمد فضل ، والفنانة عبير صفوت زكريا ، والفنانة سوزان سعد ، والفنان منتصر النجمي ، والفنانة ريهام فيصل