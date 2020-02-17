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اقتصاد

بنك القاهرة يعتزم تشغيل 30 صالة لكبار العملاء بنهاية العام الجاري

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:38 م
طارق فايد
طارق فايد
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محمد يحيى

كشف طارق فايد، رئيس بنك القاهرة الحكومي، عن نجاح البنك في تشغيل 5 صالات لخدمات كبار العملاء بنهاية 2019 ، موضحا أنه من المستهدف التوسع في فتح 30 صالة بنهاية 2020 و مركز اتصال حصرى لتلك الشريحة من العملاء و خدمات االـConcierge.

 

ذكر" فايد" خلال عرض الأداء المالي للبنك عن العام المالي الماضي، أن مصرفه نجح في استحداث إدارات جديدة وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية ومنها خدمة ثروة لكبار العملاء «Wealth Management» ، ضمن إجراءات تطوير البنك وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء.


أوضح ، أن البنك يقوم بتقديم مجموعة متنوعة ومنتقاه من المنتجات والخدمات المصرفية وغير المصرفية كصالات خدمات كبار العملاء VIP Lounges .

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