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برلمان

محمد صلاح وتريزيجيه والمحمدي.. برلماني يطالب باستغلال لاعبي الدوري الإنجليزي في السياحة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:08 ص
صدى البلد
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أحمد أيمن
قال النائب أمين مسعود، عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إن تشغيل خط طيران مباشر بين شرم الشيخ ولندن، يأتي استجابة لطلب النواب للطيار محمد منار وزير الطيران خلال اجتماعه الأخير مع لجنة السياحة، بعد قرار بريطانيا بفك حظر طيرانها لمصر.

جاء ذلك تعليقا على تصريحات الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بتسيير خط منتظم بين مدينتى شرم الشيخ ولندن، بمعدل رحلة أسبوعية كل يوم سبت اعتبارًا من يوم ٢٩ فبراير الحالى إلى مطار لندن جاتويك.

وطالب مسعود في تصريحات لـ"صدى البلد"، بتشغيل خط طيران بين شرم الشيخ وليفربول، لاستغلال شعبية محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول في الترويج للسياحة المصرية، بجانب استغلال لاعبي فريق استون فيلا المصريين محمود ترزيجيه وأحمد المحمدي في عملية الترويج.

ونوه إلى أن السياحة الإنجليزية تشكل أعلى نسبة من السياحة الأوروبية القادمة إلى شرم الشيخ والغردقة، لذلك لابد من استغلال هذه الفرصة من قبل وزارتي الطيران والسياحة، من خلال الدعايا والتسويق لمصر بالخارج.
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