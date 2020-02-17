خارجية مستقبل وطن تشارك في جلسة النواب حول دعم توجه الدولة الإفريقي

شارك وفد من أمانة العلاقات الخارجية بحزب "مستقبل وطن"، برئاسة النائب طارق الخولي، أمين العلاقات الخارجية بالحزب، والإعلامية دينا شرف، مسئول الدائرة الإفريقية بأمانة العلاقات الخارجية بالحزب، في جلسة استماع حول "رؤية وخطة وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات لدعم توجه مصر الإفريقى".





كان ذلك تلبيةً لدعوة لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، من أجل مواصلة سياسة الدولة باستعادة وتعميق العلاقات مع دول القارة الإفريقية، استمرارًا لسياستها التي ظهرت خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى خلال عام 2019.





وشارك في جلسة الاستماع، أعضاء لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان، فضلا عن ممثلين عن وزير الصناعة والتجارة، وممثلى اتحاد الصناعات المصرية.





وقال النائب طارق الخولي، إن الجلسة ‪تناولت سياسة وتوجه الدولة تجاه إفريقيا بمنظور أوسع وأعمق من خلال دعم التعاون التجاري والاقتصادي المشترك مع الدول الإفريقية الشقيقة، فضلا عن الاطلاع على التجارب الاقتصادية في لبنان والصين في مجالات التعاون التجاري والاقتصادي مع الدول الإفريقية، لوضع رؤية واستراتيجية لتفعيل ذلك التعاون التجاري.





وأضاف "الخولي"، تم خلال جلسة الاستماع، التأكيد على ضرورة دعم الدولة لتشجيع المنتج المصرى فى إفريقيا، لاسيما وأن السوق الإفريقية تعد بكرا وواعدة، وليست كما يصدر لنا أنها " بيئة مخاطر اقتصادية ولا يوجد بها طلب"، مشيرا إلى أن الدول الإفريقية غنية جدا، ووجود المنتج المصرى بها فى ظل دعم الدولة للتصدير والعمل على سرعة الشحن سيكون جيدا‪.





وجاء حضور وفد أمانة العلاقات الخارجية، في إطار الحرص على التواصل مع الجهات ذات الصلة، للتزود من خبراتها المختلفة فيما يتعلق بفعاليات الأمانة، فضلا عن إثقال قدراتها في العمل الدبلوماسي الحزبي.





وفي نهاية جلسة الاستماع، وجه وفد أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، الشكر إلى النائب طارق رضوان، وأعضاء لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، على الدعوة، ودعم أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن.