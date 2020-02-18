AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ضع هذا النبات فى فمك وتخلص من الشخير للأبد

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:01 ص
تخلص من مشكلة الشخير
تخلص من مشكلة الشخير بهذا النبات
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

انتشر فى الاونة الأخيرة معاناة الأشخاص من مشكلة السمنة التى تسبب العديد من الأمراض وتسبب الشخير أثناء النوم.

ففى إطار هذا السياق كشف موقع بولد سكاى عن أفضل نبات لعلاج الشخير، والحد منه بمجرد وضعه فى الفم.

وفقا لما نشره الموقع ان  نبات الحبهان فى الفم ومضغه يوميا له فوائد عدة أبرزها علاج الشخير.


الحبهان لعلاج الشخير

ووفقا لما جاء به الموقع أن الحبهان أو الهيل يساعد على مكافحة الالتهابات التي تصيب الجهاز التنفسي، فهو علاج فعال للشخير، وذلك عن طريق شرب كوب من الماء الدافئ على ملعقة صغيرة من الحبهان يوميًا قبل الذهاب إلى النوم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحمي من الأمراض.. 8 فوائد لتنظيف الأسنان وأشهر الطرق لعلاجها

رائحة الفم الكريهة.. 4 فوائد غير متوقعة لتناول الحبهان

نبات ورقي شهير يعالج الجسم من الأمراض.. التهابات المفاصل ابرزها

احترس دهون اللسان السبب الأساسي في الشخير والاختناق أثناء النوم

أعراض الالتهاب الرئوي عند الأطفال .. 11 علامة تؤكد الإصابة

اعراض الالتهاب الرئوي .. احذر هذه الجرثومة

ترشيحاتنا

نجوم الرياضة يتوجهون إلى الإمارات مع بعثة الزمالك.. صور

بعد 19 سنة.. ليلى علوي تكشف سرا جديدا عن حديث الصباح والمساء

حرق مليون ليرة بسبب رسائل غرامية.. امرأة سورية تنتقم من زوجها في عيد الحب

طلال أبو غزالة: مصر ستصبح الاقتصاد السادس على العالم في 2030

معيار واحد..أمير مرتضى يطالب بتأجيل مباراة الأهلي والزمالك

انتو عاوزين تمنعوا فرحة الناس.. حمو بيكا يرد على قرار منعه من الغناء.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك النهاردة .. البنطلون الجلد يسيطر على موضة شتاء 2020

بملابس عصرية .. ميريهان حسين تستعرض أناقتها فى أسوان

بملابس غريبة.. زوجة تامر حسنى تخطف الأنظار فى لندن