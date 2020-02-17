AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

العريفي يكشف تفاصيل جديدة في أزمة تذاكر جماهير الزمالك بالسوبر

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:25 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
أكد سهيل العريفي، رئيس اللجنة المنظمة لكأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، توافر 40% من تذاكر جماهير الزمالك قبل موقعة القطبين المرتقبة على ملعب "محمد بن زايد".

وقال رئيس اللجنة المنظمة لكأس السوبر فى تصريحاته لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن"، "تذاكر الأهلي نفدت بالكامل، لكن تذاكر الزمالك مازال بها نحو 40% من مدرجات خاوية ومتاحة للحجز، ويمكن للجميع شراء التذاكر بكل سلاسة الآن".

ونفى العريفي الشائعات التي ترددت حول وجود أزمة في تذاكر جماهير الزمالك تسببت في تعطيل عملية بيع التذاكر لمحبي الفارس الأبيض في الإمارات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على أسعار تذاكر الزمالك والأهلي في السوبر المصري

مصدر بـ الجبلاية: بيع 66 % من تذاكر السوبر.. وإقبال ضعيف من جمهور الزمالك

رئيس اللجنة المنظمة لـ مباراة السوبر المصري يحسم الجدل بشأن إمكانية إلغائها

هاني حتحوت: كفة الزمالك تساوت بالأهلى بعد فوزه بالسوبر الأفريقي.. فيديو

الزمالك يكشف حقيقة اختفاء تذاكر مباراة السوبر المصري بالإمارات

خالد بيومي يحسم الجدل حول أزمة تذاكر مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

كهربا يعلن ارتباطه بـ شقيقة نجمة مسرح مصر.. تفاصيل

تخفيضات هائلة على هيونداي توسان hyundai tucson في مصر .. صور

كلامك صح .. نبيل الحلفاوي يعلق على الانقسام والتراشق بين جماهير الأهلي والزمالك.. ماذا قال؟

بعد إيقافه.. عمر كمال: مطلوب مني كل يوم ادفع 40 الف جنيه.. ده خراب بيوت.. فيديو

عاجل.. السيسي يتفقد خطوط الإنتاج في مصنع 300 الحربي

ظهور نادر.. رصد الريسو دولفين في الغردقة .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان خطبتها من محمود كهربا .. 10 إطلالات جريئة لشقيقة نجمة مسرح مصر

طريقة عمل الكريب .. وصفات متنوعة لاشهر الانواع

شيفروليه أيكونوكس 2020 chevrolet equinox قريبا في مصر .. صور