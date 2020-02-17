العريفي يكشف تفاصيل جديدة في أزمة تذاكر جماهير الزمالك بالسوبر

أكد سهيل العريفي، رئيس اللجنة المنظمة لكأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، توافر 40% من تذاكر جماهير الزمالك قبل موقعة القطبين المرتقبة على ملعب "محمد بن زايد".





وقال رئيس اللجنة المنظمة لكأس السوبر فى تصريحاته لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن"، "تذاكر الأهلي نفدت بالكامل، لكن تذاكر الزمالك مازال بها نحو 40% من مدرجات خاوية ومتاحة للحجز، ويمكن للجميع شراء التذاكر بكل سلاسة الآن".



