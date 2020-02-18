علي جمعة يكشف عن ذكر يسمى العشرة الطيبة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن هناك ذكرًا يسمى بالعشرة الطيبة، وهو: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، واستغفر الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وتوكلت على الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد -صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-.





وأكد «جمعة»عبر صفحته بـ«فيسبوك»، أن الله تعالى أمرنا بالذكر في قوله عز وجل: «فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ واشْكُرُوا لِي ولا تَكْفُرُونِ» سورة البقرة /152.





وأوضح «جمعة»، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بيّن لنا كيف نذكر ربنا، وأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بالباقيات الصالحات فعلمنا «سبحان الله» أي أنزِّه الله عن كل شيء وعن كل مثل وعن كل نقص فهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي «لَمْ يَلِدْ ولَمْ يُولَدْ (3) ولَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ» وهو رب العالمين - سبحانه وتعالى - وهناك فارق بين المخلوق والخالق فالرب رب والعبد عبد لا حلول ولا إتحاد ولا تجسد، تفريد وتوحيد.





وأضاف: وأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بأن نذكر ربنا بقولنا "الحمد لله"، "لا إله إلا الله"، وقال: «وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله»، "الله أكبر" وجعلها عنوانًا ومفتاحًا للصلاة تسمى بتكبيرة التحريم لأنها تحرم علينا الكلام ونحن في الصلاة، "لا حول ولا قوة إلا بالله" فإنها كنز من كنوز الجنة، موضجًا: وهذه يسميها أهل الله من المسلمين ممن كثر ذكرهم الباقيات الصالحات لأن هذه التي تبقى لك في قبرك وبعد موتك وهذه هي المفتاح الذي يذكرك بربك وهذه هي بداية الطريق «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله".





وتابع: وعلمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- "أستغفر الله"، وعلمنا "حسبنا الله ونعم الوكيل" يعني كفايتي ربي دون الخلق، وعلمنا "توكلت على الله"، وعلمنا "إنا لله وإنا إليه راجعون"، وعلمنا الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم- "اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد وآله» وهذه يسميها أهل الله بالعشرة الطيبة.





وأفاد بأن الكلمات العشرة الطيبة، التي هي الخمسة الطيبات الصالحات ونضيف إليهم "أستغفر الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلت على الله، اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد وآله" عشر كلمات «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا».