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عضو إدارة مستشفى السرو المركزي بدمياط: أهالي المدينة تبرعوا بـ 20 مليون جنيه لتطوير المستشفى..فيديو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 05:01 ص
مستشفى السرو المركزي
مستشفى السرو المركزي
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محمود محسن
أكد الدكتور عمار فؤاد، عضو مجلس إدارة مستشفى السرو المركزي بمحافظة دمياط، أن الأهالي قاموا بالتبرع للمستشفي بطريقة عينية عبارة عن أجهزة وتنفيذ مباني الغسيل والأسّرة، وكل ذلك بجهود ذاتية.

وأضاف فؤاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج  كل يوم  عبر فضائية on e أن أهالي المدينة جمعوا 20 مليون جنيه لتطوير المستشفى، كتبرعات عينية .

وتابع  عضو مجلس إدارة مستشفى السرو المركزي بمحافظة دمياط أنه تم إنشاء وحدة غسيل كلوي وبنك دم مؤكدا ان محافظة دمياط تقدم دعم كبير للمحافظة ولكن مازال هناك عجز كبير في الأطباء الموجودين بالمستشفى. 

وأشار الدكتور عمار فؤاد أن تقدمنا بطلب لوزارة الصحة لتوفير الأطباء ولكن دون استجابة واضحة. 

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