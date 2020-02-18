الزكاة والدخل السعودية تحذر المتهربين.. وتؤكد: العقوبة مضاعفة

أعلنت هيئة "الزكاة والدخل" السعودية أن عقوبة التهرب الزكوي والضريبي لضريبة الدخل الناتجة عن الغش 25% من فرق الضريبة، كما أن عقوبة ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة السلعة.





وأضافت "الزكاة والدخل" أن :"التهرب يؤدي إلى إضعاف الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتعطيل التنمية المستدامة".





وأوضحت "الزكاة والدخل" أن: "المتهرب هو الممتنع عن دفع الزكاة أو الضريبة جزئيًا أو كليًا دون وجه حق، ظنًا منه بتوفير المبالغ عند امتناعه عن الدفع، وعدم تطبيق الأنظمة واللوائح داخل المنشأة".





جدير بالذكر أن هيئة الزكاة والدخل قد أعلنت خلال هذا الأسبوع البدء بتطبيق لائحة المكافآت التشجيعية للمُبلغّين عن مخالفات أنظمة ولوائح الهيئة والتهرب الزكوي والضريبي؛ استنادًا لقرار مجلس الوزراء الذي ينص على صرف مكافآت تشجيعية لكل من يسهم من غير موظفي الهيئة في الكشف عن مخالفات للأنظمة التي تختص الهيئة بالإشراف على تطبيقها ولوائحها التنفيذية.



