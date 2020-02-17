أحد الخارجين من الحجر الصحي: ما قدمته بلدي يشعرني بالفخر

قال محمد بلال أحد المصريين الخارجين من الحجر الصحي، إن ما قدمته مصر فى أزمتهم يؤكد حرص الدولة المصرية على حياتهم، مردفا:"نشعر بالسعادة والفخر بالدولة المصرية".





وتابع بلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد مقدم برنامج "راى عام" والمذاع عبر قناة "تن"،:"الدولة وفرت لنا كل الإمكانيات وبعد تأكد عدم إصابتنا بالفيروس سعادتنا أصبحت ممزوجة بالسعادة والفخر".





ومن جانبها قالت أمانى زوجة الدكتور بلال، إن زوجها يتمتع بصحة جيدة، لافتة إلى أنه تلقى رعاية جيدة طوال فترة الحجر الصحي.





وتابعت أمانى: "تخن شوية عشان الراحة اللى كانت فى المستشفى والملوخية فى انتظاره فى البيت".





وأشارت إلى أنهم كانوا يتعرضون للشمس يوميا باستمرار حسبما أوضح لها زوجها، معقبة كانوا بيلعبوا كورة كمان".