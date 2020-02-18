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اقتصاد

شروط جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمنح القروض للشباب..تعرف عليها

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:01 ص
صناعات حرفية
صناعات حرفية
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محمد صبيح

 حدد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عددا من الضوابط والشروط لمنح التمويل الخاص بإنشاء مشروع صغير، من بينها ضرورة مشروعية النشاط المراد تنفيذه، إذ يمول الجهاز أنواع المشاريع سواء كانت قائمة أو جديدة بما في ذلك المشروعات " الصناعية، الخدمية، الحرفية، الإنتاجية، والزراعية سواء كانت انتاج داجني أو سمكي أو حيواني".

وقال تقرير صادر عن البنك، إن هناك عددا من الشروط ينبغي توافر لمنح التمويل من بينها ، ضرورة أن يكون المتقدم قد تجاوز عمره الـ21 عاما وذو أهلية كاملة، و تأديته الخدمة العسكرية أو تم اعفاءه منه أو تأجيل خدمته، بالإضافة لوجود ضمانات لمنح التمويل بحيث يكون حسن السمعة وجاد في طلبه للتمويل و وجود ضامن شخصي له ذو سمعة حسنة.

ويقوم راغب التمويل بالاتصال بالخط الساخن للجهاز  ورقمه 16733 لمعرفة عنوان المكتب الإقليمي للجهاز في محافظة المستفيد والتوجه إليه، لمناقشة المسئولين حول فكرة المشروع الحصول على استشارات فنية و استرشادية ودراسات جدوى خاصة بالمشروع.

وبعد الاتفاق مع المسئولين في المكتب الإقليمي للجهاز على دراسة الجدوى، يتيح الجهاز لصاحب المشروع منظومة الشباك الواحد لاستخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية من خلال المكتب واستكمال المستندات المطلوبة لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى التمويل المطلوب.

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