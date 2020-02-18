طريقة مبتكرة لعمل الدجاج بالبسطرمة

يقدم الشيف الشربيني طريقة جديدة لتحضير الدجاج ،وهى عبارة عن طريقة عمل " دجاج بالبسطرمة " بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي للجميع ومغذي وله العديد من الفوائد الصحية للجسم .

مقادير دجاج بالبسطرمة :





صدور دجاج

بسطرمة

مشروم

فلفل ألوان

بصل

ثوم

مستردة

عسل

مايونيز

كريمة لباني

جبنة شيدر

بقدونس

زيت

فلفل أسود

ملح





طريقة تحضير دجاج بالبسطرمة :





* افردي صدور الدجاج باستخدام مطرقة اللحم حتى تصبح رقيقة





* على النار ضعي القليل من الزيت في طاسة وأضيفي إليه البصل المقطع والفلفل الألوان والثوم المفروم والمشروم





* ادهني صدور الدجاج بالمستردة وضعي فيها شرائح البسطرمة





* لفي شرائح الدجاج وضعيها في طاجن فرن بعد دهنه بالزبدة





* وفوقها قليل من الجبن المبشور



