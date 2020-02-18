طريقة مبتكرة لعمل الدجاج بالبسطرمة

يقدم الشيف الشربيني طريقة جديدة لتحضير الدجاج ،وهى عبارة عن طريقة عمل " دجاج بالبسطرمة " بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي للجميع ومغذي وله العديد من الفوائد الصحية للجسم .
مقادير دجاج بالبسطرمة :
صدور دجاج
بسطرمة
مشروم
فلفل ألوان
بصل
ثوم
مستردة
عسل
مايونيز
كريمة لباني
جبنة شيدر
بقدونس
زيت
فلفل أسود
ملح
طريقة تحضير دجاج بالبسطرمة :
* افردي صدور الدجاج باستخدام مطرقة اللحم حتى تصبح رقيقة
* على النار ضعي القليل من الزيت في طاسة وأضيفي إليه البصل المقطع والفلفل الألوان والثوم المفروم والمشروم
* ادهني صدور الدجاج بالمستردة وضعي فيها شرائح البسطرمة
* لفي شرائح الدجاج وضعيها في طاجن فرن بعد دهنه بالزبدة
* وفوقها قليل من الجبن المبشور
* وتدخل الفرن وتقدم ساخنة