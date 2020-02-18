AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة مبتكرة لعمل الدجاج بالبسطرمة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 05:01 ص
طريقة عمل الدجاج
طريقة عمل الدجاج بالبسطرمة
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
يقدم الشيف الشربيني طريقة جديدة لتحضير الدجاج ،وهى عبارة عن طريقة عمل " دجاج بالبسطرمة " بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي للجميع ومغذي وله العديد من الفوائد الصحية للجسم .
 
مقادير دجاج بالبسطرمة :

صدور دجاج 
بسطرمة 
مشروم 
فلفل ألوان 
بصل 
ثوم 
مستردة 
عسل 
مايونيز 
كريمة لباني 
جبنة شيدر 
بقدونس 
زيت 
فلفل أسود 
ملح 

طريقة تحضير دجاج بالبسطرمة :

* افردي صدور الدجاج باستخدام مطرقة اللحم حتى تصبح رقيقة

* على النار ضعي القليل من الزيت في طاسة وأضيفي إليه البصل المقطع والفلفل الألوان والثوم المفروم والمشروم

* ادهني صدور الدجاج بالمستردة وضعي فيها شرائح البسطرمة

* لفي شرائح الدجاج وضعيها في طاجن فرن بعد دهنه بالزبدة

* وفوقها قليل من الجبن المبشور

* وتدخل الفرن وتقدم ساخنة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لعشاق التجديد.. طريقة عمل شرائح الدجاج المكسيكي

هنتغدى إيه.. كبسة دجاج وصدور الديك الرومي

طريقة عمل ريزوتو بالدجاج والمشروم

أكلات الإجازة.. ساندويش فرانسيسكو الدجاج

ترشيحاتنا

لهذه الأسباب.. تراجع سعر صرف الدولار

البلجيكي المصاب بفيروس كورونا عقب شفائه: سأحتفل بـ وجبة كباب

بسبب حسن شاكوش.. شاعر يعلن توقفه عن التأليف واعتزال المهنة على الهواء

فيديو مضحك .. خلع ضرس صديقه بكماشة كهرباء بدون بنج

اللجنة المنظمة لـ السوبر المصري: الأهلي لن يقف ممرا شرفيا لـ الزمالك

هاني حتحوت يكشف حقيقة حجب تذاكر الزمالك فى مباراة السوبر أمام الأهلي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك النهاردة .. البنطلون الجلد يسيطر على موضة شتاء 2020

بملابس عصرية .. ميريهان حسين تستعرض أناقتها فى أسوان

بملابس غريبة.. زوجة تامر حسنى تخطف الأنظار فى لندن