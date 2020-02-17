على مدار 4 أيام.. ظاهرة فلكية جديدة تظهر في السماء بداية من الغد

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، إننا سنشاهد خلال هذه الأيام 4 كواكب بالعين المجرّدة، بعيد وقبيل شروق الشمس وذلك بدءًا من الغد الثلاثاء، وحتى يوم الخميس المقبل.





وأضاف الزعاق عبر حسابه على تويتر، إن الكواكب التي سترى بالعين المجردة؛ سيبدأ ظهورها –صباح الثلاثاء- حيث يظهر كوكب المريخ تحت القمر، ويكون لونه مشوبًا بحمرة.





وتابع " فيما يمكن رؤية القمر بين المريخ والمشترى يوم الأربعاء، ويكون القمر يوم الخميس تحت المشترى، بينه وبين كوكب زحل."



