حلمي بكر: مطربو المهرجانات بيشتموني.. ومحمد رمضان قصة تانية.. فيديو

قال الموسيقار حلمي بكر، إن مطربي المهرجانات لا يدخلون منزله لأنه يتفوهون بألفاظ بذيئة، مضيفا:" مطربي المهرجانات بيشتموني ولا يستحقون أن افتح لهم منزلي".





وأضاف حلمي بكر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"|، أنه يجب تطبيق العقاب على مطربي المهرجانات في البداية ثم تبدأ في اتخاذ الضوابط لتقنين عمل مطربي المهرجانات".





وتابع حلمي بكر:"يجب تشكيل لجان امتحان القبول في نقابة المهن الموسيقية من خارج مجلس النقابة".





وأكمل حلمي بكر:"محمد رمضان موضوع تاني ولا يمكن الجمع بين نقابتين والمنتسبين أصبحوا كثيرين في نقابة الموسيقيين وهذا أمر لا يليق".





وتابع حلمي بكر:"أرفض دخول شباب المهرجانات منزلي بينهم أصوات جيدة ولكنهم يغنون كلمات مبتذلة وسيئة".





وأكمل حلمي بكر:"لابد من عقاب رادع لمطربي المهرجانات، و مطربي المهرجانات يتفوهون باسوأ الالفاظ على مواقع التواصل الإجتماعي".





وقال حلمي بكر:" القضية هي قضية كلمة ولحن وجمهور والجمهور هو المدان الأول في الاستماع لأغاني المهرجانات".