AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حلمي بكر: مطربو المهرجانات بيشتموني.. ومحمد رمضان قصة تانية.. فيديو

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:46 م
حلمي بكر
حلمي بكر
Advertisements
هاني حسين
قال  الموسيقار حلمي بكر، إن  مطربي المهرجانات  لا يدخلون منزله لأنه يتفوهون بألفاظ بذيئة، مضيفا:" مطربي المهرجانات بيشتموني ولا يستحقون أن افتح لهم منزلي".

وأضاف   حلمي بكر في  حواره  مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"|، أنه يجب تطبيق العقاب على مطربي المهرجانات في  البداية ثم تبدأ في اتخاذ الضوابط لتقنين عمل مطربي المهرجانات".

وتابع حلمي بكر:"يجب تشكيل لجان امتحان القبول  في نقابة المهن الموسيقية من خارج مجلس النقابة".

وأكمل حلمي بكر:"محمد رمضان موضوع تاني  ولا  يمكن الجمع بين نقابتين  والمنتسبين أصبحوا كثيرين في نقابة الموسيقيين وهذا أمر لا يليق".

وتابع حلمي بكر:"أرفض دخول شباب المهرجانات منزلي بينهم أصوات جيدة ولكنهم يغنون كلمات مبتذلة وسيئة".

وأكمل حلمي بكر:"لابد من عقاب رادع لمطربي المهرجانات، و مطربي المهرجانات يتفوهون باسوأ الالفاظ على مواقع التواصل الإجتماعي".

وقال حلمي بكر:" القضية هي قضية كلمة ولحن وجمهور والجمهور هو المدان الأول في الاستماع لأغاني المهرجانات".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المنع نهائي ولا رجعة فيه.. هاني شاكر يتحدى مطربي المهرجانات.. شاهد

ضربة موجعة.. هاني شاكر: محمد رمضان لم يحافظ على أخلاقيات المجتمع

اليوتيوب مش نجاح.. هاني شاكر يطالب بمنع ظهور مطربي المهرجانات

هاني شاكر يوجه الشكر لـ عمرو دياب.. اعرف السبب.. فيديو

هاني شاكر: الشعب المصري يستحق فنا يليق به وليس أغاني المهرجانات.. فيديو

هاني شاكر: محمد رمضان بيتكلم مش بيغني وحصل على تصريح من النقابة

ترشيحاتنا

رأس البر احسن.. مصري يدفع 800 دولار لقضاء يوم على شاطئ جزر المالديف

خاص.. مدير أعمال حمو بيكا يكشف حقيقة مرضه بـ الكرونز

لا مجال للإسلام السياسي.. ماكرون يقف ضد التمويل القطري للإخوان في أوروبا

فى بيان رسمي إنبي يعلن مقاطعة مدحت شلبي .. تفاصيل

أخبار الزمالك.. بن شرقي في استقبال فريق الزمالك بالإمارات.. وتدخل مرتضى منصور يحل أزمة إمام عاشور

لهذه الأسباب.. تراجع سعر صرف الدولار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان خطبتها من محمود كهربا .. 10 إطلالات جريئة لشقيقة نجمة مسرح مصر

طريقة عمل الكريب .. وصفات متنوعة لاشهر الانواع

شيفروليه أيكونوكس 2020 chevrolet equinox قريبا في مصر .. صور