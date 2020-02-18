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اقتصاد

الانتهاء من ربط 3 آبار غاز بالمياه العميقة في غرب الدلتا خلال أشهر

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:01 ص
اكتشافات بترولية
اكتشافات بترولية
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مايكل عياد

أكد المهندس صبرى الشرقاوى رئيس شركتى رشيد والبرلس أن العمل جار على ربط 3 آبار هي سيميان دى أر وسافاير دى وسافاير إيست دى سى، من المرحلة 9 (ب) بالمياه العميقة بغرب الدلتا خلال الأشهر القليلة القادمة.

وتابع في تصريحات له، أنه تم الانتهاء من حفر كل آبار هذه المرحلة وأن الثلاث آبار الأخيرة ستضيف معدل إنتاج مبدئى حوالى 180 مليون قدم مكعب غاز يوميًا وأنه من المخطط الوصول بمعدل الإنتاج من الحقل إلى حوالى 420 مليون قدم مكعب غاز يوميًا وحوالى 11 ألف برميل متكثفات خلال العام المالى القادم، وأن العمل جار على تقييم دراسات المرحلة 10 من الحقل والتي من المتوقع أن تضيف احتياطيات مبدئية تقدر بحوالي 236 مليار قدم مكعب من خلال حفر 7 آبار.

ونوه بأنه تم استهداف طبقات استكشافية عميقة لأول مرة في تاريخ الشركة بطبقة (سى جل) في أعمال حفر بئر (سوان إيست) نجحت في زيادة معدل إنتاج البئر المبدئى إلى 110 ملايين قدم مكعب غاز يوميًا بزيادة قدرها 50 مليون قدم مكعب عن المستهدف.

وأضاف الشرقاوى أن موازنة العام المالى 2019 / 2020 تستهدف ضخ استثمارات تقدر بحوالى 167 مليون دولار، وأنه جار العمل على حفر بئر (مونتو) بتكلفة مبدئية حوالى 99 مليون دولار بواسطة جهاز حفر (انديان ديسكفرى) الذى يستهدف طبقات عالية الضغط والحرارة على أعماق تصل إلى 20 ألف قدم.

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