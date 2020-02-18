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حوادث

حبس عاطل لترويجه الأقراص المخدرة في حلوان

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:00 ص
حبس
حبس
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اسلام مقلد
قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس عاطل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بترويج الاقراص المخدرة على المتعاطين بمنطقة عين حلوان.




وكان قد ألقى رجال مباحث قسم شرطة حلوان، اليوم الاثنين، القبض على عاطل، قبل ترويج كمية من الأقراص المخدرة، على المتعاطين بمنطقة مساكن عين حلوان.

وتعود تفاصيل الواقعة أثناء مرور النقيب أحمد لطفي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، وصحبته القوة المرافقة، بمنطقة عين حلوان، اشتبه في المدعو "ع.م"، 21 سنة، عاطل، وبتفتيشه عثر بحوزته على 70 قرص "ابتريل"، ومبلغ مالي، وتم القبض عليه واقتياده لديوان القسم.

وبمواجهته أمام العميد علاء جودة، مأمور القسم، إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتلوت النيابة التحقيقات التى اصدرت قرارها السابق.
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