صحفي إماراتي يكشف تفاصيل تشغيل أول محطة طاقة نووية في العالم العربي

علق الصحفي الإماراتى علي العمودي، على إصدار رخصة تشغيل أولي لـ محطات براكة للطاقة النووية السلمية، قائلا: "إنجاز أقل ما يوصف به أنه تاريخي حيث يعد الاكبر من نوعه خلال العشر سنوات الماضية فى دولة الإمارات وإنجاز يحسب للامة العربية كونه أول برنامج سلمي عربي".





وتابع الصحفي الإماراتى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد مقدم برنامج "راى عام" والمذاع عبر قناة "تن"،:"محطة الطاقة النووية تساهم فى توفير الاحتياجات المستقبلية لدولة الإمارات بالطاقة وخصوصًا الكهرباء".





واشار إلى ان دولة الإمارات تحتضن مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تقديرا لمبادراتها فى هذا الإتجاه، ولديها تطلعات كبيرة لإسعاد مواطنيها وخدمة الشعوب الاخري.





ونوه الكاتب الصحفي إلى ان قيادة دولة الإمارات ترسم خطة محددة وواضحة للارتقاء بالدولة وأهداف المواطنين، معقبا:"هدفنا تطوير البنية التحتية التى تحقق هذه الاستدامة".





وأضاف على العمودي:"رغم أن الإمارات دولة مصدرة للنفط إلا أنها عملت وفق برامج محددة لتوفير مصادر الطاقة".