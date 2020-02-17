عبر الدعارة والفياجرا والدعاية.. داعش يسيطر على ترند تويتر

ذكر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني أن موقع تويتر بالنسبة للعرب يعرف بأنه "مكان غير آمن للعمل" أو ما يسمى بـ not safe for work، فالوسم "الهاشتاج" الذي يتحول إلى تريند يرجع إلى 3 أسباب: دعاية، أو جنس أو إعلانات فياجرا، إلى جانب أن تنظيم داعش الإرهابي يسيطر على الكثير من هذه الهاشتاجات.

وأشار الموقع البريطاني إلى أنه بمجرد النقر على الهاشتاج العربي الرائج، فإنك سوف ترى شريط فيديو لهجوم داعش، وخطاب زعيم التنظيم السابق أبو بكر البغدادي، وشاحنات مفخخة، وعمليات إعدام.

ويوحد بين كل هذه الفيديوهات خيطا واحدا، نصائح بمزايا داعش، وهو التنظيم الإرهابي المعروف بوحشيته.

وأشار كاتب المقال إلى أنه خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر ينايرالماضي، قام بتنزيل عينة غير شاملة تضم ما لا يقل عن 5800 تغريدة من دعاية داعش، تم نشر أكثر من 4100 منها في فترة يومين فقط.

وتابع أن التنظيم الإرهابي يختار موضوعات شائعة في جميع أنحاء العالم العربي، ويزعجونها بتغريدات تحتوي على علامات متعددة، موضحا أن " الفكرة هي أن تغريدة واحدة ستظهر بعد ذلك في اتجاهات متعددة عبر تويتر العربية، بمعنى آخر، لا مفر".

وأكد "ميدل إيست آي" أن تويتر Twitter تقوم بوقف هذه الحسابات إلا أن بعد أن يتم توثيق هذه الحسابات التي تنشر المئات من التغريدات، ولا تقوم تويتر بالتحرك إلا بعد الإبلاغ عن الحسابات بدلا أن توجد خورزاميات تلقائية تحذفها.