آخر الاستعدادات لمباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات.. تفاصيل

قال سهيل العريفي رئيس اللجنة المنظمة لكأس السوبر المصرى ، إن الاستعدادات للعب السوبر المصرى تمت على أكمل وجه حسب الخطة التي تمت بيننا وبين الاتحاد المصرىن وقد تم وصول الفريقين اليوم إلى الإمارات.





وأضاف سهيل العريفي خلال تصريحات تليفزيونية ، أن الزمالك قام بتدريباته الأولى على أكمل وجه وغدا سيقوم الأهلي بالتدريب الأولى له كما أنهم سيلعبون مباراة قبل المباراة بيوم وسيكون هناك حشد لجمهور الأهلي والزمالك .





وأوضح سهيل العريفي ، أن بعد المباراة سيكون هناك تكريم للاعبين القدامى، وذلك لأنهم لهم ذكريات قديمة وكثيرة في الملاعب ويجب أن نظهرهم مرة أخرى لأن وجودهم يبث الأمل والطموح في اللاعبين الحاليين .





وتابع سهيل العريفي ، أن الخلافات ستنتهي بعد المباراة لاننا اخوة كما أنه سيكون هناك أشخاص ممثلين لرابطة لا للتعصب سيكونون متواجدين بين الفريقين في الاستاد لمنع حدوث اى مشاكل .





واستكمل سهيل العريفي ، أن اليوم الثاني للمباراة سيكون هناك مهرجان للاحتفال بالسوبر العربي الأهلي والزمالك .





واشار الى ان التذاكر متواجدة في الموقع كما أن تذاكر نادي الأهلي نفذت ولم يتبق إلا تذاكر نادى الزمالك.